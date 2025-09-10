Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Sūduvoje“ žais Titas Milašius

2025-09-10 16:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-10 16:56

Marijampolės „Sūduva“ turi naujoką – juo tapo 24 metų krašto saugas Titas Milašius.

Titas Milašius | fksuduva.lt nuotr.

Marijampolės „Sūduva“ turi naujoką – juo tapo 24 metų krašto saugas Titas Milašius.

REKLAMA
0

11 rungtynių Lietuvos rinktinėje sužaidęs futbolininkas Marijampolėje rungtyniaus mažiausiai iki šio sezono pabaigos.

Lietuvoje T. Milašius futbolo mokėsi Vilniaus FM ir NFA, o 2016-aisiais persikėlė į Varšuvos akademiją „Escola Varsovia“. Iki perėjimo į „Sūduvą“ saugas ir žaidė Lenkijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaimyninėje šalyje Marijampolės klubo naujokas buvo pasirašęs sutartį su Plocko „Wisla“, atstovavo Mazovijos Novy Dvuro „Švit“, Čenstakavos „Skra“, Bielsko Bialos „Podbeskidzie“ ir Sedlcių „Pogon“.

„Sūduvoje“ T. Milašius vilkės 23 numeriu pažymėtus marškinėlius.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų