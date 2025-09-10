„Sūduvoje“ žais Titas Milašius

11 rungtynių Lietuvos rinktinėje sužaidęs futbolininkas Marijampolėje rungtyniaus mažiausiai iki šio sezono pabaigos.
Lietuvoje T. Milašius futbolo mokėsi Vilniaus FM ir NFA, o 2016-aisiais persikėlė į Varšuvos akademiją „Escola Varsovia“. Iki perėjimo į „Sūduvą“ saugas ir žaidė Lenkijoje.
Kaimyninėje šalyje Marijampolės klubo naujokas buvo pasirašęs sutartį su Plocko „Wisla“, atstovavo Mazovijos Novy Dvuro „Švit“, Čenstakavos „Skra“, Bielsko Bialos „Podbeskidzie“ ir Sedlcių „Pogon“.
„Sūduvoje“ T. Milašius vilkės 23 numeriu pažymėtus marškinėlius.
