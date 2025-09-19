Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teisme – Benedikto Vanago byla dėl sukčiavimo

2025-09-19 11:49 / šaltinis: BNS
2025-09-19 11:49

Vilniaus miesto apylinkės teisme penktadienį įvyko pirmasis posėdis baudžiamojoje byloje, kurioje lenktynininkas Benediktas Vanagas kaltinamas kreditiniu sukčiavimu iššvaistant europinę paramą.

Benediktas Vanagas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Vilniaus miesto apylinkės teisme penktadienį įvyko pirmasis posėdis baudžiamojoje byloje, kurioje lenktynininkas Benediktas Vanagas kaltinamas kreditiniu sukčiavimu iššvaistant europinę paramą.

8

Toe pačioje byloje kaltinama ir bendrovės „Gerdista“ direktorė Goda Mankutė bei viešoji įstaiga „Nacionalinis automobilių klubas“. Kaltinime teigiama, kad B. Vanagas ir G. Mankutė apgaule įgijo 154 tūkst. eurų Europos Sąjungos paramos.

Kaip penktadienį pranešė Vilniaus miesto apylinkės teismas, per pirmąjį posėdį buvo išklausytas prokuroro kaltinamasis aktas ir suderintas posėdžių laikas.

Kaltinamasis B. Vanagas kaltės nepripažįsta, tačiau sutiko duoti parodymus. Kaltinamoji G. Mankutė kaltės taip pat nepripažįsta, tačiau irgi sutiko duoti parodymus.

Kitas posėdis numatytas sausio 22 dieną.

