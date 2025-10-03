Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Vaidotas Žala atvertė kortas: 2026-ųjų Dakare startuos su specialiai jam sukurtu 1000 AG monstru

2025-10-03 11:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 11:09

Po kelis mėnesius trukusios tylos, vienas garsiausių Lietuvos lenktynininkų Vaidotas Žala atvertė kortas – jis startuos 2026-ųjų Dakaro ralyje. Ir ne bet kaip: su nauju komandos pavadinimu „Nordis Team" ir visiškai nauju, pagal jo pastabas patobulintu 1000 arklio galių sunkvežimiu, kurį paruošė legendinė olandų „De Rooy" komanda.

Vaidotas Žala (nuotr. komandos archyvo)

Po kelis mėnesius trukusios tylos, vienas garsiausių Lietuvos lenktynininkų Vaidotas Žala atvertė kortas – jis startuos 2026-ųjų Dakaro ralyje. Ir ne bet kaip: su nauju komandos pavadinimu „Nordis Team“ ir visiškai nauju, pagal jo pastabas patobulintu 1000 arklio galių sunkvežimiu, kurį paruošė legendinė olandų „De Rooy“ komanda.

1

Pats V. Žala pripažįsta, kad po šių metų Dakaro jo ateitis projekte kurį laiką buvo miglota, pasitraukus ankstesniam partneriui. „Sau pasakiau, kad kitais metais startuosiu tik turėdamas stiprų palaikymą. „Nordis“ sprendimas tapti pagrindiniu partneriu suteikė motyvacijos nesustoti“, – teigė lenktynininkas. Jis ypač džiaugėsi, kad naujieji partneriai patys gyvena aistra lenktynėms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau Dakaro naujienų galite surasti specialiame „Dakaro ralis“ polapyje.

Reaguodama į V. Žalos pastabas po praėjusio sezono, „De Rooy“ komanda lietuviui paruošė visiškai naują sunkvežimį. Jis ne tik lengvesnis, bet ir turi 30 % efektyvesnį variklio aušinimą dėl perdarytos priekinės dalies. Taip pat pakeista atsarginio rato tvirtinimo vieta, o vairuotojo patogumui ir greitesnei reakcijai sumontuotos pavarų perjungimo mentelės prie vairo.

„Tokie sprendimai nuteikia labai pozityviai“, – džiaugėsi V. Žala.

Pirmasis išbandymas – jau kitą savaitę Maroke

Pirmą kartą prie naujojo Dakaro monstro vairo V. Žala sės jau kitą savaitę, spalio 10–11 dienomis, testų Maroke metu. Po jų sunkvežimis bus ruošiamas kelionei ir lapkričio pabaigoje išplukdytas į Saudo Arabiją. Galutinė ekipažo sudėtis bus paskelbta artimiausiu metu.

Su tvirtu finansiniu užnugariu, visiškai nauja ir pagal asmeninius poreikius paruošta technika, Vaidoto Žalos 2026-ųjų Dakaro kampanija atrodo perspektyviausia per visą jo karjerą. Pirmasis rimtas naujojo sunkvežimio potencialo įvertinimas laukia jau kitą savaitę Maroko smėlynuose, prieš didįjį startą Saudo Arabijoje sausio 3 dieną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

