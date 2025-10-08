Archyviniuose kadruose – žinomas šalies vyras: ar atpažįstate?

Vyras pasidalino šiuo kadru savo socialiniuose tinkluose ir sutiko pasidalinti juo su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Parodė vaikystės kadrą
Žinomas lenktynininkas Benediktas Vanagas pasidalijo kadru iš praeities ir kiek anksčiau pasveikino mokytojus su jų diena.
„Simboliška, kad sekmadienį, spalio 5 dieną, sveikinsime mokytojus ir 14 val. visoje Lietuvoje klausysimės M.K.Čiurlionio „Jūros“.Mokytojo diena man primena vaikystę ir jaunystę.
Tuomet mūsų darbas buvo mokytis. Tačiau mokslai niekada nesibaigia. Taip kaip ir kiekvienas liekame mokiniu, bet lygiai taip pat tampame ir mokytoju.
Su Mokytojų ir enough is enough diena“, – spalio 5 d. rašė B. Vanagas.
