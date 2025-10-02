100 dienų iki Dakaro tirpsta – Benediktas Vanagas sako, kad pasiruošimas yra it šuolis parašiutu

Kai žmogus sugalvoja iššokti parašiutu, iš pradžių mintis skamba romantiškai. Tol kol esi ant žemės – viskas puikiai, bet vos tik reikia žengti žingsnį ir iššokti iš lėktuvo – supranti, kad protas negalvojo, kad tai taip sudėtinga. Kai išsiskleidžia parašiutas, pirmasis visą kūną apimantis jausmas – tyla, ramybė, galima mėgautis. Tačiau šis jausmas pradeda sparčiai blėsti artėjant link žemės. Kai lieka šimtas metrų – žemė pradeda artėti nesuvokiamu greičiu ir ateina suvokimas, kad į ją neišvengiamai atsitrenksi.
„Šimtas dienų iki Dakaro – momentas, kai supranti, kaip arti yra Dakaro startas. Visai kaip šokant parašiutu ir likus šimtui metrų iki žemės, smegenyse „užsidega“ raudona lemputė – už devynių savaičių technika jau turi atsirasti Barselonos uoste, kad iki sausio pasiektų Saudo Arabiją. Ant stalo guli keliasdešimties lapų darbų sąrašas. Šiuo metu vienas iš neatsakytų mūsų ekipažo klausimų – kas bus šturmanas? Intriga išlieka ir mums patiems. Man asmeniškai įdomu, ar Lietuva išlaikys turimą Dakaro titulą – daugiausiai dalyvių turinti valstybė. Žinau, kad bus ir naujų, nematytų veidų, bet tegul jie pasisako patys“, – dalinasi Dakaro legenda B. Vanagas.
Visų ekipažų, planuojančių kelionę į sunkiai pažabojamas Saudo Arabijos dykumas – laukia tie patys tūkstančiai punktų, kuriuos reikia atlikti: technikos paruošimas, finansų sutelkimas, išgrynintas komandos sąstatas, ekipažo fizinis ir psichologinis pasiruošimas, sustyguotas media ir logistikos planas.
Pasak B. Vanago, reikia suprasti vieną momentą – pasiruošimas tokiam įvykiui atima nesuvokiamai daug laiko ir pastangų. Komanda turi skaičius, kad pasiruošimas įtraukia 200 žmonių ir organizacijų per visus procesus, ir visos grandys turi veikti kaip laikrodis. Kai kažkas vyksta ne pagal planą, o taip nutinka beveik visada, privalomas planas B ir C.
„Kai Dakare dalyvauji pirmą kartą – nelabai supranti į ką veliesi. Kai startuoji antrą kartą – „iššokti parašiutu“ jau sunkiau, nes žinai, kas laukia ir kur raudonos vėliavėlės. Pirmą kartą bijai savo šešėlio, tačiau dienos pabaigoje – sudedi akcentus svarbiems dalykams. Ruošiantis visais kitais kartais, aiškumo gerokai daugiau, bet kuo daugiau dalyvauji – tuo labiau nežinojimą keičia atsakomybė. Važiuoji ne šiaip sau, važiuoji turėdamas tikslus ir planą, o tai yra papildomas moralinis krūvis“, – sako aukščiausią rezultatą Baltijos šalyse pasiekęs lenktynininkas.
„Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komandos laukia 14-asis Dakaras. Komandos pilotas B. Vanagas yra daugiausiai kartų Dakare startavęs lietuvis.
