TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolygos gražiausių epizodų dešimtuke – M.Wrighto dėjimas

2025-10-02 13:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-02 13:14

Eurolygos pirmojo turo gražiausių epizodų dešimtuke atsidūrė ir Kauno „Žalgirio“ atstovas.

M.Wrightas užėmė 9 vietą (Žalgirio nuotr.)

Eurolygos pirmojo turo gražiausių epizodų dešimtuke atsidūrė ir Kauno „Žalgirio" atstovas.

Devintoje pozicijoje sutinkame Mosesą Wrightą, kuris dėjimu pataisė netikslų Dustino Slevos metimą.

Antras liko Monako „AS Monaco“ lyderio Mike‘o Jameso dėjimas į „Žalgirio“ krepšį, o neabejotinai gražiausias momentas yra Stambulo „Fenerbahče“ gynėjo Wade‘o Baldwino galingas dėjimas rungtynėse su Paryžiaus „Paris“.

