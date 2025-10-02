Eurolygos gražiausių epizodų dešimtuke – M.Wrighto dėjimas

Devintoje pozicijoje sutinkame Mosesą Wrightą, kuris dėjimu pataisė netikslų Dustino Slevos metimą.
Antras liko Monako „AS Monaco“ lyderio Mike‘o Jameso dėjimas į „Žalgirio“ krepšį, o neabejotinai gražiausias momentas yra Stambulo „Fenerbahče“ gynėjo Wade‘o Baldwino galingas dėjimas rungtynėse su Paryžiaus „Paris“.
