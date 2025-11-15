Įspūdinga: Billie Jean King taurėje – 15-metės brazilės pergalė

E grupėje Brazilija 3:0 nepaliko vilčių Portugalijai, o vieną iš pergalių savo šaliai pasiekė vos 15-os metų talentė Nauhany Vitoria Leme Da Silva (WTA-672). Ji debiutiniame mače 7:5, 6:4 pranoko Matildę Jorgę (WTA-255).
Remember the name 🌟🇧🇷
15-year-old Nauhany Vitoria Leme Da Silva defeats M. Jorge 7-5 6-4 to give Team Brazil a 1-0 lead against Team Portugal.#BJKCup pic.twitter.com/87IwkgghBFREKLAMAREKLAMA— Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 15, 2025
Brazilė pirmajame sete panaikino 2 geimų deficitą (2:4, 3:5, 5:5). Vienuoliktajame geime M. Jorge iššvaistė du „break pointus“, o dvyliktajame N. V. Leme Da Silva laimėjo lemtingą varžovės padavimų seriją. Antrojo seto pradžioje jau brazilė neišlaikė persvaros (2:0, 2:2). Vėliau lygi kova vyko iki dešimtojo geimo, kai brazilė susikūrė du „match pointus“ varžovės padavimų metu ir realizavo jau pirmąjį iš jų.
Kiek anksčiau šiemet N. V. Leme Da Silva įsirašė į istoriją WTA 250 turnyre San Paule (Brazilija). Ten jaunoji brazilė 6:7 (0:7), 6:2, 6:0 įveikė tautietę Caroliną Alves ir tapo pirmąja 2010 m. gimusia tenisininke, laimėjusia WTA turo turnyro pagrindinio etapo mačą.
E grupėje Brazilija ir Australija turi po pergalę, o Portugalija su 2 pralaimėjimais prarado visas viltis. Brazilės su australėmis kovos dėl pirmos vietos grupėje ir vienintelio kelialapio į pasaulio grupės atranką.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!