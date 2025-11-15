 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Įspūdinga: Billie Jean King taurėje – 15-metės brazilės pergalė

2025-11-15 21:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-15 21:59

Šeštadienį tęsėsi Billie Jean King taurės atkrintamųjų varžybų etapas. Jame rinktinės kovoja dėl bilietų į pasaulio grupės atranką, kurioje bus galima pretenduoti ir į finalinį taurės etapą.

Nauhany Vitoria Leme Da Silva | „Stop“ kadras

0

E grupėje Brazilija 3:0 nepaliko vilčių Portugalijai, o vieną iš pergalių savo šaliai pasiekė vos 15-os metų talentė Nauhany Vitoria Leme Da Silva (WTA-672). Ji debiutiniame mače 7:5, 6:4 pranoko Matildę Jorgę (WTA-255).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Brazilė pirmajame sete panaikino 2 geimų deficitą (2:4, 3:5, 5:5). Vienuoliktajame geime M. Jorge iššvaistė du „break pointus“, o dvyliktajame N. V. Leme Da Silva laimėjo lemtingą varžovės padavimų seriją. Antrojo seto pradžioje jau brazilė neišlaikė persvaros (2:0, 2:2). Vėliau lygi kova vyko iki dešimtojo geimo, kai brazilė susikūrė du „match pointus“ varžovės padavimų metu ir realizavo jau pirmąjį iš jų.

Kiek anksčiau šiemet N. V. Leme Da Silva įsirašė į istoriją WTA 250 turnyre San Paule (Brazilija). Ten jaunoji brazilė 6:7 (0:7), 6:2, 6:0 įveikė tautietę Caroliną Alves ir tapo pirmąja 2010 m. gimusia tenisininke, laimėjusia WTA turo turnyro pagrindinio etapo mačą.

E grupėje Brazilija ir Australija turi po pergalę, o Portugalija su 2 pralaimėjimais prarado visas viltis. Brazilės su australėmis kovos dėl pirmos vietos grupėje ir vienintelio kelialapio į pasaulio grupės atranką.

