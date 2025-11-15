Čilės teniso žvaigždės sprendimas kelia aistras: „Aš kapitono vietoje daugiau nebekviesčiau jo į rinktinę“

„Apie tai sužinojome iš žiniasklaidos. Jei tai tiesa, tuomet mums tai didelis smūgis. Mano nuomone, visada egzistuoja tam tikros ribos, kurias Alejandro šiuo sprendimu peržengė. Kaip tu gali iškeisti žaidimą rinktinėje į parodomąjį turnyrą, kad ir kiek pinigų tau ten siūlo? Jei šita informacija yra teisinga, tai aš kapitono vietoje daugiau nebekviesčiau jo į rinktinę. Alejandro pats žino, kada vyksta Daviso taurės mačai ir pats dėliojasi prioritetus.
Mes galėjome suprasti jo ankstesnius sprendimus nepadėti rinktinei. Žaidėme prieš kiek silpnesnį varžovą Liuksemburgą, o Alejandro tuo metu reikėjo apginti reitingo taškus. Mes jo sprendimą supratome. O dabar... Jis žino, kad mūsų laukia daug rimtesni varžovai... Man reikės pasikalbėti su rinktinės kapitonu. Žinant tai, kiek daug darbo federacija įdėjo, aš negaliu suprasti, kaip žaidėjas gali pasirinkti parodomąjį turnyrą vietoj žaidimo rinktinėje“, – nervinosi Čilės teniso federacijos vadovas Sergio Eliasas.
Patį A. Tabilo federacijos prezidento pareiškimai suerzino.
„Jo retorika – pernelyg agresyvi ir neteisinga mano atžvilgiu. Eliasas neturi jokių kontaktų su žaidėjais ir turbūt net nesupranta mano sprendimo motyvų. Žaidimas „Ultimate Tennis Showdown“ visada buvo viena iš alternatyvų, kurią svarsčiau dėl ankstesnių nesutarimų su federacija. Tai nereiškia, kad esu priėmęs galutinį sprendimą, nes mano prioritetas visada yra žaidimas Daviso taurėje. Aš tai dar kartą patvirtinau vakar, kai kalbėjausi su rinktinės kapitonu. Visada svajojau žaisti Čilės rinktinėje ir džiaugiausi, kai tą svajonę išpildžiau. Tik dėl to ir pakeičiau atstovaujamą valstybę. Į Daviso taurę nevykau tik tada, kai būdavau traumuotas arba atsidūręs sudėtingoje situacijoje dėl būtinybės apginti daug reitingo taškų“, – sakė A. Tabilo.
A. Tabilo gimė Kanadoje emigrantų iš Čilės šeimoje. Iki 2017 m. tenisininkas atstovavo Kanadai, o sulaukęs 19-os įsikūrė Čilėje ir galiausiai nusprendė atstovauti šiai valstybei. Pernai A. Tabilo ATP vienetų reitinge buvo pakilęs net iki 19-os pozicijos.
