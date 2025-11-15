„Basquet“ su Sušinsku ir Gebenu iškovojo pergalę prieš „Coviran“

M.Sušinskas per 18 minučių įmetė 3 taškus (1/6 trit.), atkovojo 3 ir perėmė 2 kamuolius, blokavo metimą, sykį suklydo ir surinko 3 naudingumo balus.
N.Gebenas aikštėje praleido 23 minutes, pelnė 8 taškus (4/5 dvit., 0/1 trit.), atkovojo 5 ir perėmė kamuolį, išprovokavo 4 pražangas, sykį suklydo, 3 kartus prasižengė ir surinko 9 naudingumo balus.
Žironos komandai Otis Livingstonas pelnė 20 taškų (7 rez. per.), pralaimėjusiems Lluisas Costa surinko 17 (6/11 metimai).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!