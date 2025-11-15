 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Basquet“ su Sušinsku ir Gebenu iškovojo pergalę prieš „Coviran“

2025-11-15 21:29 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-15 21:29

Ispanijos lygoje Mindaugo Sušinsko ir Martino Gebeno atstovaujama Žironos „Basquet“ (3/4) komanda namie 82:76 (19:27, 17:16, 21:10, 25:23) įveikė Granados „Coviran“ (1/6) krepšininkus.

M.Gebenas pelnė 8 taškus

Ispanijos lygoje Mindaugo Sušinsko ir Martino Gebeno atstovaujama Žironos „Basquet“ (3/4) komanda namie 82:76 (19:27, 17:16, 21:10, 25:23) įveikė Granados „Coviran“ (1/6) krepšininkus.

REKLAMA
0

M.Sušinskas per 18 minučių įmetė 3 taškus (1/6 trit.), atkovojo 3 ir perėmė 2 kamuolius, blokavo metimą, sykį suklydo ir surinko 3 naudingumo balus.

N.Gebenas aikštėje praleido 23 minutes, pelnė 8 taškus (4/5 dvit., 0/1 trit.), atkovojo 5 ir perėmė kamuolį, išprovokavo 4 pražangas, sykį suklydo, 3 kartus prasižengė ir surinko 9 naudingumo balus.

Žironos komandai Otis Livingstonas pelnė 20 taškų (7 rez. per.), pralaimėjusiems Lluisas Costa surinko 17 (6/11 metimai).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų