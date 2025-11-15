 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

„LTU Aquatics“ komandinę taurę iškovojo kauniečiai, geriausi plaukikai – Rapšys ir Teterevkova

2025-11-15 21:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-15 21:43

Šeštadienį Druskininkuose finišavo 2025 m. „LTU Aquatics“ komandinės taurės varžybos, kuriose triumfavo Tajaus Juškos ir Ievos Visockaitės vedama Kauno plaukimo mokykla. Varžybų pabaigoje taip pat apdovanoti ir 6 geriausi varžybų sportininkai – 3 vaikinai ir 3 merginos.

Danas Rapšys | Patricijos Adamovič / BNS nuotr.

Šeštadienį Druskininkuose finišavo 2025 m. „LTU Aquatics“ komandinės taurės varžybos, kuriose triumfavo Tajaus Juškos ir Ievos Visockaitės vedama Kauno plaukimo mokykla. Varžybų pabaigoje taip pat apdovanoti ir 6 geriausi varžybų sportininkai – 3 vaikinai ir 3 merginos.

REKLAMA
0

Visų individualių rungčių prizininkų dovanomis varžybų metu rūpinosi „Green Feel’s“ – bene atviriausia kosmetika Lietuvoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Geriausiu varžybų plaukiku tapo Šiaulių „Delfino“ atstovas Danas Rapšys, o antrąją vietą pasidalino šiaulietis Andrius Šidlauskas ir Kauno plaukimo mokyklos lyderis T. Juška.

REKLAMA
REKLAMA

Geriausia varžybų plaukike tapo „LTU Aquatics“ sportininkė Kotryna Teterevkova, antrąją vietą iškovojo Lietuvos rekordus gerinusi šiaulietė Emilija Pociūtė, o trečiąją – Sostinės SC lyderė Smiltė Plytnykaitė.

REKLAMA

Trys geriausios varžybų komandos ir šeši geriausi varžybų sportininkai buvo apdovanoti „PapildistasSHOP“ įsteigtomis dovanomis.

TOP6 varžybų sportininkai taip pat buvo apdovanoti ir asociacijos „LTU Aquatics“ įsteigtais piniginiais prizais.

Geriausia varžybų komanda tapo Kauno plaukimo mokykla, kurių nenuginčijamais lyderiais tapo T. Juška ir I. Visockaitė. Antrąją vietą komandinėje įskaitoje užėmė Sostinės sporto centras, ten komandą į sėkmę vedė S. Plytnykaitė ir Mykolas Tuskenis. Trečiąją vietą iškovojo Šiaulių „Delfino“ komanda, kurioje išsiskyrė D. Rapšys ir A. Šidlauskas.

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusiais metais šiose varžybose triumfavo Sostinės sporto centro sportininkai.

„LTU Aquatics“ komandinės taurės prizines vietas laimėjusias komandas apdovanojo „PapildistasSHOP“.

Antrąją varžybų dieną buvo pagerinti dar 5 Lietuvos amžiaus grupių rekordai, juos skynė kaunietis T. Juška, o Tajaus bendraklubis Vilius Keršys ir Sostinės SC atstovas Mykolas Tuskenis pagerino po vieną.

Kitos „LTU Aquatics“ organizuojamos varžybos – gruodžio 19-21 dienomis Vilniuje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų