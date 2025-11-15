„LTU Aquatics“ komandinę taurę iškovojo kauniečiai, geriausi plaukikai – Rapšys ir Teterevkova

Visų individualių rungčių prizininkų dovanomis varžybų metu rūpinosi „Green Feel’s“ – bene atviriausia kosmetika Lietuvoje.
Geriausiu varžybų plaukiku tapo Šiaulių „Delfino“ atstovas Danas Rapšys, o antrąją vietą pasidalino šiaulietis Andrius Šidlauskas ir Kauno plaukimo mokyklos lyderis T. Juška.
Geriausia varžybų plaukike tapo „LTU Aquatics“ sportininkė Kotryna Teterevkova, antrąją vietą iškovojo Lietuvos rekordus gerinusi šiaulietė Emilija Pociūtė, o trečiąją – Sostinės SC lyderė Smiltė Plytnykaitė.
Trys geriausios varžybų komandos ir šeši geriausi varžybų sportininkai buvo apdovanoti „PapildistasSHOP“ įsteigtomis dovanomis.
TOP6 varžybų sportininkai taip pat buvo apdovanoti ir asociacijos „LTU Aquatics“ įsteigtais piniginiais prizais.
Geriausia varžybų komanda tapo Kauno plaukimo mokykla, kurių nenuginčijamais lyderiais tapo T. Juška ir I. Visockaitė. Antrąją vietą komandinėje įskaitoje užėmė Sostinės sporto centras, ten komandą į sėkmę vedė S. Plytnykaitė ir Mykolas Tuskenis. Trečiąją vietą iškovojo Šiaulių „Delfino“ komanda, kurioje išsiskyrė D. Rapšys ir A. Šidlauskas.
Praėjusiais metais šiose varžybose triumfavo Sostinės sporto centro sportininkai.
„LTU Aquatics“ komandinės taurės prizines vietas laimėjusias komandas apdovanojo „PapildistasSHOP“.
Antrąją varžybų dieną buvo pagerinti dar 5 Lietuvos amžiaus grupių rekordai, juos skynė kaunietis T. Juška, o Tajaus bendraklubis Vilius Keršys ir Sostinės SC atstovas Mykolas Tuskenis pagerino po vieną.
Kitos „LTU Aquatics“ organizuojamos varžybos – gruodžio 19-21 dienomis Vilniuje.
