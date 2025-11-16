 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„AS Monaco“ nugalėjo „Sarthe Basket“ Prancūzijos lygoje

2025-11-16 22:19 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-16 22:19

Po pralaimėjimo Belgrade Monako „AS Monaco" (7/1) pasiekė pergalę Prancūzijos lygoje. Vassilio Spanoulio auklėtiniai išvykoje 93:84 (35:18, 16:30, 17:20, 25:16) palaužė Le Mano „Sarthe Basket" (5/3).

E.Okobo buvo tarp rezultatyviausių (Scanpix nuotr.)

Po pralaimėjimo Belgrade Monako „AS Monaco“ (7/1) pasiekė pergalę Prancūzijos lygoje. Vassilio Spanoulio auklėtiniai išvykoje 93:84 (35:18, 16:30, 17:20, 25:16) palaužė Le Mano „Sarthe Basket“ (5/3).

0

Pirmajame kėlinyje Monako klubas pirmavo 35:16, bet dar antrajame persvara ištirpo iki minimumo – 48:49, o prieš lemiamą ketvirtį rezultatas buvo lygus – 68:68.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis tik paskutinėje atkarpoje svečiams vėl pavyko spurtuoti (85:73) ir pergalės iš savo rankų jie nebepaleido.

Nugalėtojams Mike'as Jamesas ir Elie Okobo surinko po 16 taškų, Yoanas Makoundou – 14. Šeimininkams kanadietis Johnny Berhanemeskelis pelnė 23 taškus.

Jau trečiadienį „AS Monaco“ Eurolygoje susitiks su Vilerbano ASVEL.

