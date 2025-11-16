„AS Monaco“ nugalėjo „Sarthe Basket“ Prancūzijos lygoje

Pirmajame kėlinyje Monako klubas pirmavo 35:16, bet dar antrajame persvara ištirpo iki minimumo – 48:49, o prieš lemiamą ketvirtį rezultatas buvo lygus – 68:68.
Vis tik paskutinėje atkarpoje svečiams vėl pavyko spurtuoti (85:73) ir pergalės iš savo rankų jie nebepaleido.
Nugalėtojams Mike'as Jamesas ir Elie Okobo surinko po 16 taškų, Yoanas Makoundou – 14. Šeimininkams kanadietis Johnny Berhanemeskelis pelnė 23 taškus.
Jau trečiadienį „AS Monaco“ Eurolygoje susitiks su Vilerbano ASVEL.
