„ATP Finals“ turnyre – Sinnerio triumfas prieš Alcarazą ir žiūrovą gelbėti skubėję medikai

BACK-TO-BACK SINNER 🗣️@janniksin defends his #NittoATPFinals title without dropping a set ‼️ pic.twitter.com/jaClBVnVzl— Tennis TV (@TennisTV) November 16, 2025
Vos prasidėjus mačui, ji teko sustabdyti. Ketvirtojo geimo metu, praėjus 14 minučių nuo mačo pradžios, dalis sirgalių ėmė šaukti, kad reikia sustabdyti mačą. Pasirodo, sunegalavo vienas iš žiūrovų. Teisėjas dvikovą netrukus sustabdė, o medikai skubėjo padėti sirgaliui. J. Sinneris su C. Alcarazu tuo metu laukė finalo tęsinio ir kalbėjosi apie tai, kad sirgalius veikiausiai sunegalavo, nes arenoje buvo gana tvanku.
Pagalbos sulaukęs žiūrovas pasijautė geriau ir buvo palydėtas medikų. Mačas galiausiai buvo pratęstas po 11 minučių laukimo.
Nė vienas žaidėjas „break pointų“ neturėjo iki dvyliktojo geimo, kai C. Alcarazas atsidūrė per tašką nuo laimėto seto. Negana to, J. Sinneriui svarbiausiu momentu prireikė antrojo padavimo. Atrodė, kad ispanas turi šansą laimėti setą, bet tada italas 187 km/val. greičiu padavė kamuoliuką ir neutralizavo „set pointą“. Tai buvo net 20 km/val. stipresnis padavimas nei įprastai J. Sinnerio atliekami antraisiais bandymais.
Pratęsime J. Sinneris po laimėto taško varžovo padavimų metu pirmavo 4:2. C. Alcarazas netrukus taip pat laimėjo tašką po varžovo padavimo ir priartėjo iki minimumo (4:3). Visgi, ispanas rezultato taip ir neišlygino, nes netrukus nesėkmingai sužaidė savo padavimų metu. J. Sinneris, pirmaudamas 5:4, dviem savo padavimais įtvirtino pergalę sete.
Antrajame sete C. Alcarazui iš karto pavyko laimėti varžovo padavimų seriją. Persvarą ispanas išlaikė iki šeštojo geimo (3:3). Septintajame geime C. Alcarazas galėjo dar kartą įgyti pranašumą, bet šį sykį „break pointo“ nerealizavo. Vėliau lygi kova tęsėsi iki dvyliktojo geimo, kai C. Alcarazą ėmė kaustyti įtampa. Jis suteikė italui vieną „match pointą“ ir tada padarė klaidą lemtingu metu.
J. Sinneris laimėjo 31-ą mačą uždarų patalpų turnyruose ant kietos dangos paeiliui. Italas Turine šiemet nesuklupo nė karto, todėl susižėrė maksimalų įmanomą prizą – 1500 reitingo taškų ir 5,071 mln. JAV dolerių.
J. Sinneris tapo pirmu žaidėju istorijoje, kuris laimėjo du iš eilės „ATP Finals“ turnyrus, nepralaimėdamas juose nė vieno seto.
1 - Since the event’s inauguration in 1970, Jannik Sinner (2024-25) is the first player to win the ATP Finals without conceding a set in multiple and consecutive years. Champion. #NittoATPFinals | @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/b0y9UORYza— OptaAce (@OptaAce) November 16, 2025
Bendrą turnyro prizų fondą sudarė 15,5 mln. JAV dolerių.
