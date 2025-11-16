Sedekerskis surinko 12 naudingumo balų, tačiau „Baskonia“ nusileido „Barcelona“

Po dviejų kėlinių baskai buvo priekyje 43:39, bet antroje rungtynių pusėje katalonai sumetė metimus ir laimėję trečiąjį kėlinį 31:19 perėmė iniciatyvą – 70:62. Paskutiniame ketvirtyje pergalės iš savo rankų šeimininkai nebepaleido.
Svečiams T.Sedekerskis per 17 minučių surinko 9 taškus (1/2 dvit., 2/4 trit., 1/2 baud.), 5 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, perimtą kamuolį ir 12 naudingumo balų.
Tadas para el CANASTÓN de Mamadi 😤😤 pic.twitter.com/YXmfH3x7Ew— Baskonia (@Baskonia) November 16, 2025
Nugalėtojams 24 taškus pelnė Willas Clyburnas, 14 – Tornike Shengelia, po 11 – Kevinas Punteris ir Janas Vesely.
Baskams Timothe Luwawu-Cabarrot sumetė 21 tašką, Mamadi Diakite – 17, Markusas Howardas – 14.
