TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Sedekerskis surinko 12 naudingumo balų, tačiau „Baskonia“ nusileido „Barcelona“

2025-11-16 21:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-16 21:50

Xavi Pascualio prie vairo laukianti Barselonos „Barcelona“ (3/4) Ispanijos lygos rungtynėse namuose 91:83 (19:19, 20:24, 31:19, 21:21) įveikė Tado Sedekerskio atstovaujamą Vitorijos „Baskonia“ (3/4).

T.Sedekerskis pelnė 9 taškus (Scanpix nuotr.)

Xavi Pascualio prie vairo laukianti Barselonos „Barcelona“ (3/4) Ispanijos lygos rungtynėse namuose 91:83 (19:19, 20:24, 31:19, 21:21) įveikė Tado Sedekerskio atstovaujamą Vitorijos „Baskonia“ (3/4).

0

Po dviejų kėlinių baskai buvo priekyje 43:39, bet antroje rungtynių pusėje katalonai sumetė metimus ir laimėję trečiąjį kėlinį 31:19 perėmė iniciatyvą – 70:62. Paskutiniame ketvirtyje pergalės iš savo rankų šeimininkai nebepaleido.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Svečiams T.Sedekerskis per 17 minučių surinko 9 taškus (1/2 dvit., 2/4 trit., 1/2 baud.), 5 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, perimtą kamuolį ir 12 naudingumo balų.

Nugalėtojams 24 taškus pelnė Willas Clyburnas, 14 – Tornike Shengelia, po 11 – Kevinas Punteris ir Janas Vesely.

Baskams Timothe Luwawu-Cabarrot sumetė 21 tašką, Mamadi Diakite – 17, Markusas Howardas – 14.

