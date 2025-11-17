 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Vokietijos rinktinė po įspūdingos pergalės prieš Slovakiją iškovojo vietą pasaulio čempionate

2025-11-17 23:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-17 23:49

Vokietijos rinktinė pasaulio futbolo čempionato atrankos A grupės paskutinėse rungtynėse 6:0 sutriuškino Slovakijos futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Vokietijos rinktinė pasaulio futbolo čempionato atrankos A grupės paskutinėse rungtynėse 6:0 sutriuškino Slovakijos futbolininkus.

0

Nickas Woltemade‘as rungtynių pradžioje smūgiu galva pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė Vokietijos rinktinę į priekį 1:0. Serge‘as Gnabry tiksliai nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir padvigubino pranašumą 2:0.

Leroy‘us Sane pirmojo kėlinio pabaigoje du kartus iš eilės nuginklavo vartininką ir rezultatas tapo triuškinamas 4:0.

Ridle Baku ir Assanas Ouedraogo antrajame kėlinyje taip pat pridėjo po savo įvartį, o Vokietijos rinktinė iškovojo pergalę rezultatu 6:0.

A. Ouedraogo tapo jauniausiuoju žaidėju (19 metų ir 192 dienos), pelniusiu įvartį, debiuto Vokietijos rinktinėje metu nuo Klauso Sturmerio (19 metų ir 68 dienos).

Vokietijos rinktinė po 6 sužaistų rungtynių surinko 15 taškų ir tapusi A grupės nugalėtoja iškovojo tiesioginį kelialapį į Pasaulio taurę. Tuo tarpu Slovakija su 12 taškų finišavo antra ir tęs kovą atkrintamosiose kovose.

