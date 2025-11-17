Vokietijos rinktinė po įspūdingos pergalės prieš Slovakiją iškovojo vietą pasaulio čempionate

Nickas Woltemade‘as rungtynių pradžioje smūgiu galva pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė Vokietijos rinktinę į priekį 1:0. Serge‘as Gnabry tiksliai nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir padvigubino pranašumą 2:0.
Leroy‘us Sane pirmojo kėlinio pabaigoje du kartus iš eilės nuginklavo vartininką ir rezultatas tapo triuškinamas 4:0.
Ridle Baku ir Assanas Ouedraogo antrajame kėlinyje taip pat pridėjo po savo įvartį, o Vokietijos rinktinė iškovojo pergalę rezultatu 6:0.
A. Ouedraogo tapo jauniausiuoju žaidėju (19 metų ir 192 dienos), pelniusiu įvartį, debiuto Vokietijos rinktinėje metu nuo Klauso Sturmerio (19 metų ir 68 dienos).
Vokietijos rinktinė po 6 sužaistų rungtynių surinko 15 taškų ir tapusi A grupės nugalėtoja iškovojo tiesioginį kelialapį į Pasaulio taurę. Tuo tarpu Slovakija su 12 taškų finišavo antra ir tęs kovą atkrintamosiose kovose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!