TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Olisevičius rinko dviženklį rezultatyvumą prieš Eurolygos klubą

2025-11-17 23:13 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-17 23:13

Lengvą pergalę Italijoje pasiekė Bolonijos „Virtus“ (7/1), kuri svečiuose 101:79 (26:25, 25:20, 18:9, 32:25) sutriuškino Treviso „Nutribullet“ (1/7), kuriai atstovauja Osvaldas Olisevičius.

O.Olisevičius pelnė 15 taškų

Lengvą pergalę Italijoje pasiekė Bolonijos „Virtus“ (7/1), kuri svečiuose 101:79 (26:25, 25:20, 18:9, 32:25) sutriuškino Treviso „Nutribullet“ (1/7), kuriai atstovauja Osvaldas Olisevičius.

0

Lietuvis per 26 minutes pelnė 15 taškų (3/6 dvit., 2/2 trit., 3/3 baud.), atkovojo 2 kamuolsiu, atliko perdavimą, perėmė kamuolį, kartą klydo, provokavo 3 pražangas, 3 kartus prasižengė bei rinko 15 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo komandai 15 taškų taip pat įmetė Kruize‘as Pinkinsas, 12 – Davidas Torresani, 11 – Briante‘as Weberis.

Bolonijos ekipai 25 taškus pelnė Derrickas Alstonas (5/5 trit.), 16 – Carsenas Edwardsas, 11 – Aliou Diarra, 10 – Luca Vildoza.

„Virtus“ Eurolygoje netrukus priims Tel Avivo „Maccabi“.

