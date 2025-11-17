Olisevičius rinko dviženklį rezultatyvumą prieš Eurolygos klubą

Lietuvis per 26 minutes pelnė 15 taškų (3/6 dvit., 2/2 trit., 3/3 baud.), atkovojo 2 kamuolsiu, atliko perdavimą, perėmė kamuolį, kartą klydo, provokavo 3 pražangas, 3 kartus prasižengė bei rinko 15 naudingumo balų.
Jo komandai 15 taškų taip pat įmetė Kruize‘as Pinkinsas, 12 – Davidas Torresani, 11 – Briante‘as Weberis.
Bolonijos ekipai 25 taškus pelnė Derrickas Alstonas (5/5 trit.), 16 – Carsenas Edwardsas, 11 – Aliou Diarra, 10 – Luca Vildoza.
„Virtus“ Eurolygoje netrukus priims Tel Avivo „Maccabi“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!