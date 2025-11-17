 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Dubai“ iškovojo septintą pergalę Adrijos lygoje

2025-11-17 18:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-17 18:07

Ellisas (Organizatorių nuotr.)

Tobulą dvigubą Eurolygos savaitę sužaidusi Dubajaus „Dubai“ (7/0) sėkmę perkėlė ir į Adrijos lygą.

0

Jurica Golemaco auklėtiniai išvykoje 107:91 (25:19, 27:22, 27:26, 28:24) susitvarkė su Belgrado FMP (3/3).

Rungtynes gyvai stebėjo Italijos krepšinio atstovai – rinktinių koordinatorius Luigi Datome ir vyr. treneris Luca Banchi.

Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Boogie Ellisas su 28 taškais (34 naud.), 18 pridėjo Justinas Andersonas, 13 – Kenanas Kamenjašas.

Šeimininkams Joshua Scottas pelnė 27 taškus, Filipas Barna – 24.

