Karimas Benzema: „Su Ronaldo mus sieja pagarba, o gandai apie šaltumą – iš piršto laužti“

„Mano santykiai su Cristiano nėra šalti, kaip kai kurie teigia. Mes neprivalome visko rodyti kameroms. Žinote, kaip būna su žurnalistais. Kalbėjomės rūbinėje. Apkabinome vienas kitą. Nereikia visko kartoti aikštėje. Tarp mūsų yra didžiulė pagarba“, – aiškino Benzema.
Buvęs Madrido „Real“ žaidėjas atsiminė, kad nors jų elgesys kartais ir atrodė šaltas viešumoje, tarp jų nebuvo jokių rimtesnių nesutarimų.
„Mums nereikia demonstruoti kiekvieno žingsnio prieš kameras, nes tarp mūsų viskas gerai“, – tvirtino K. Benzema.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad dažnai žiniasklaida kuria nereikalingus konfliktus ten, kur jų iš tiesų nėra, o ši tiesa yra žinoma tik tiems, kurie realiai buvo komandoje ir matė užkulisius.
C. Ronaldo ir K. Benzema „Real“ klube kartu praleido 9 metus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!