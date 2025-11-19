 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Karimas Benzema: „Su Ronaldo mus sieja pagarba, o gandai apie šaltumą – iš piršto laužti“

2025-11-19 21:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-19 21:00

Karimas Benzema paneigė gandus apie atšalusį santykį su Cristiano Ronaldo po jų neseniai įvykusio susitikimo.

Cristiano Ronaldo ir Karimas Benzema | Scanpix nuotr.

0

„Mano santykiai su Cristiano nėra šalti, kaip kai kurie teigia. Mes neprivalome visko rodyti kameroms. Žinote, kaip būna su žurnalistais. Kalbėjomės rūbinėje. Apkabinome vienas kitą. Nereikia visko kartoti aikštėje. Tarp mūsų yra didžiulė pagarba“, – aiškino Benzema.

Buvęs Madrido „Real“ žaidėjas atsiminė, kad nors jų elgesys kartais ir atrodė šaltas viešumoje, tarp jų nebuvo jokių rimtesnių nesutarimų.

„Mums nereikia demonstruoti kiekvieno žingsnio prieš kameras, nes tarp mūsų viskas gerai“, – tvirtino K. Benzema.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad dažnai žiniasklaida kuria nereikalingus konfliktus ten, kur jų iš tiesų nėra, o ši tiesa yra žinoma tik tiems, kurie realiai buvo komandoje ir matė užkulisius.

C. Ronaldo ir K. Benzema „Real“ klube kartu praleido 9 metus.

