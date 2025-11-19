Miglės Nemanytės žvaigždė sužibo Šiauliuose

Dvigubas triumfas – Miglės dominavimo įrodymas
Miglė į čempionatą atvyko kaip viena favoričių, tačiau jos kova ant tatamio parodė, kad ji atvykusi ne tik varžytis, bet ir dominuoti. Šiauliuose ji demonstravo ramų šaltakraujiškumą, nepriekaištingą techniką ir nepalaužiamą valią laimėti.
GI kategorijoje Miglė užtikrintai žengė nuo kovos prie kovos:
- ankstesnėse imtyse ji nugalėjo varžoves iš Lenkijos, Vokietijos ir Ukrainos,
- finale atliko nepriekaištingą „armbar“ veiksmą iš dominuojančios mount pozicijos, užbaigdama kovą taip profesionaliai, kaip tai daro aukščiausio lygio graplingo meistrai.
NOGI kovoje atsiskleidė kita Miglės pusė:
- vieną kovą ji laimėjo vos per 38 sekundes,
- finale prieš Bulgarijos atletę ji rodė visišką iniciatyvą – rinko taškus, keitė pozicijas ir neleido varžovei nė akimirką perimti kontrolės.
Tribūnos kilo nuo ovacijų
Miglės kovos nepaliko abejingų. Žiūrovai plojo atsistoję, treneriai komentavo, kad tai vienas įspūdingiausių moterų pasirodymų, matytų IGF turnyruose. Miglė tapo tikru čempionato veidu, o jos dvigubas triumfas – įkvėpimu visiems augantiems kovotojams.
„Tai aukščiausio lygio graplingas – ramybė, taktika ir šaltas protas. Miglė šiandien buvo nepralenkiama,“ – sakė vienas iš trenerių.
Istorinis pasiekimas
Iškovoti du absoliučius čempionės titulus viename turnyre – tai pasiekimas, kurio nepavyksta daugeliui net elitinių atletų. Miglė Nemanytė Šiauliuose ne tik laimėjo – ji įrodė, kad priklauso Europos graplingo viršūnei.
Žvilgsnis į priekį
Sezonas dar nesibaigė – laukia Lietuvos graplingo čempionatas, po kurio paaiškės geriausi 2025 metų sportininkai. Miglė ir toliau tęs kovą dėl metų geriausiosios titulo, o visi laureatai bus pagerbti 2026 m. sausio 18 d. per iškilmingą Lietuvos graplingo federacijos apdovanojimų ceremoniją.
