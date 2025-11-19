 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Miglės Nemanytės žvaigždė sužibo Šiauliuose

2025-11-19 19:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-19 19:18

Šiauliuose nugriaudėjusi Europos IGF graplingo fiesta tapo tikra sporto švente, tačiau ryškiausia vakaro žvaigžde tapo Miglė Nemanytė. Jos pasirodymas ne tik nustelbė kitų sportininkų kovas, bet ir paliko įspūdį, kurį dar ilgai prisimins tiek žiūrovai, tiek treneriai. Miglė sugebėjo tai, ką pavyksta tik išskirtinio talento atletams – užkariauti abi absoliučias kategorijas, tiek GI, tiek NOGI.

Miglė Nemanytė | Organizatorių nuotr.

Šiauliuose nugriaudėjusi Europos IGF graplingo fiesta tapo tikra sporto švente, tačiau ryškiausia vakaro žvaigžde tapo Miglė Nemanytė. Jos pasirodymas ne tik nustelbė kitų sportininkų kovas, bet ir paliko įspūdį, kurį dar ilgai prisimins tiek žiūrovai, tiek treneriai. Miglė sugebėjo tai, ką pavyksta tik išskirtinio talento atletams – užkariauti abi absoliučias kategorijas, tiek GI, tiek NOGI.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dvigubas triumfas – Miglės dominavimo įrodymas

Miglė į čempionatą atvyko kaip viena favoričių, tačiau jos kova ant tatamio parodė, kad ji atvykusi ne tik varžytis, bet ir dominuoti. Šiauliuose ji demonstravo ramų šaltakraujiškumą, nepriekaištingą techniką ir nepalaužiamą valią laimėti.

REKLAMA
REKLAMA

GI kategorijoje Miglė užtikrintai žengė nuo kovos prie kovos:

- ankstesnėse imtyse ji nugalėjo varžoves iš Lenkijos, Vokietijos ir Ukrainos,

- finale atliko nepriekaištingą „armbar“ veiksmą iš dominuojančios mount pozicijos, užbaigdama kovą taip profesionaliai, kaip tai daro aukščiausio lygio graplingo meistrai.

REKLAMA

NOGI kovoje atsiskleidė kita Miglės pusė:

- vieną kovą ji laimėjo vos per 38 sekundes,

- finale prieš Bulgarijos atletę ji rodė visišką iniciatyvą – rinko taškus, keitė pozicijas ir neleido varžovei nė akimirką perimti kontrolės.

Tribūnos kilo nuo ovacijų

Miglės kovos nepaliko abejingų. Žiūrovai plojo atsistoję, treneriai komentavo, kad tai vienas įspūdingiausių moterų pasirodymų, matytų IGF turnyruose. Miglė tapo tikru čempionato veidu, o jos dvigubas triumfas – įkvėpimu visiems augantiems kovotojams.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai aukščiausio lygio graplingas – ramybė, taktika ir šaltas protas. Miglė šiandien buvo nepralenkiama,“ – sakė vienas iš trenerių.

Istorinis pasiekimas

Iškovoti du absoliučius čempionės titulus viename turnyre – tai pasiekimas, kurio nepavyksta daugeliui net elitinių atletų. Miglė Nemanytė Šiauliuose ne tik laimėjo – ji įrodė, kad priklauso Europos graplingo viršūnei.

Žvilgsnis į priekį

Sezonas dar nesibaigė – laukia Lietuvos graplingo čempionatas, po kurio paaiškės geriausi 2025 metų sportininkai. Miglė ir toliau tęs kovą dėl metų geriausiosios titulo, o visi laureatai bus pagerbti 2026 m. sausio 18 d. per iškilmingą Lietuvos graplingo federacijos apdovanojimų ceremoniją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų