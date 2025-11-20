Justas Miliauskas Lenkijos jaunimo imtynių čempionate iškovojo sidabro medalį

Laisvųjų imtynių svorio kategorijoje iki 97 kg lietuvis pelnė sidabrą. J. Miliauskas nugalėjo Gabrielį Nowiką, bet nusileido auksą laimėjusiam Taronui Shahinyanui.
Svorio kategorijoje iki 70 kg Olegas Kniševskij liko 7-as, o Artiomas Cvetkovas – 15-as. Titas Pijoraitis (iki 74 kg) užėmė 8-ą poziciją.
Prahoje (Čekija) vyko tarptautinis laisvųjų imtynių turnyras, kur bronzą pelnė Ignas Leščauskas.
