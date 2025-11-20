 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Justas Miliauskas Lenkijos jaunimo imtynių čempionate iškovojo sidabro medalį

2025-11-20 13:26
2025-11-20 13:26

Varšuvoje surengtame atvirajame Lenkijos jaunimo (iki 22 metų) imtynių čempionate sėkmingai pasirodė Lietuvos kovotojas Justas Miliauskas.

Apdovanojimų ceremonija | Organizatorių nuotr.

Varšuvoje surengtame atvirajame Lenkijos jaunimo (iki 22 metų) imtynių čempionate sėkmingai pasirodė Lietuvos kovotojas Justas Miliauskas.

0

Laisvųjų imtynių svorio kategorijoje iki 97 kg lietuvis pelnė sidabrą. J. Miliauskas nugalėjo Gabrielį Nowiką, bet nusileido auksą laimėjusiam Taronui Shahinyanui.

Svorio kategorijoje iki 70 kg Olegas Kniševskij liko 7-as, o Artiomas Cvetkovas – 15-as. Titas Pijoraitis (iki 74 kg) užėmė 8-ą poziciją.

Prahoje (Čekija) vyko tarptautinis laisvųjų imtynių turnyras, kur bronzą pelnė Ignas Leščauskas.

