Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Teisme atsidūrę jaunuoliai – kas medicininėmis kaukėmis, kas gobtuvais dengia savo veidus. Dalis jų –nepilnamečiai. Pasak Panevėžio apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo, teisiamųjų suole atsidūrusių jaunų panevėžiečių grupuotė pasižymėjo jau seniai regėtu žiaurumu.
„Nepilnamečių ir pilnamečių sankirtos grupuotė, kuri grįžo atgal į 1990-uosius. Tokiais metodais, tokiu stiliumi įvykdytos nusikalstamos veikos“, – komentavo vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Paulius Jasiukaitis.
Kadangi dalis teisiamųjų nepilnamečiai, teismo posėdžiai vyksta už uždarų durų. Tačiau kaip atskleidžia prokuroras, nusikaltimų sąrašas ilgas.
„Plėšimai, turto prievartavimai, chuliganizmai, narkotikai, duomenų panaudojimas, elektroninių duomenų panaudojimas finansinėms operacijoms atlikti“, – tikino P. Jasiukaitis.
Pasak prokuroro, jaunieji nusikaltėliai iš savo aukų itin žiauriais būdais reikalavo pinigų – mušė, tyčiojosi. Taip aukas priversdavo parodyti, kiek sąskaitoje turi pinigų.
„Neprisijungus pjaustomos rankos, grasinama nupjautais pirštais, kad galėtų prisijungti prie telefono, naudotis telefonais“, – sakė P. Jasiukaitis.
Taip jaunieji nusikaltėliai arba priversdavo auką išgryninti pinigus bankomate arba, mušdami ir tyčiodamiesi, išgavę PIN kodus tai padarydavo patys.
„Kai nukentėjusysis nedavė PIN kodų, duomenų, tai jo per prievartą pirštus išlaužė ir panaudojo. Ant rankų specialistų išvadoje medikai nustatė 11 supjaustymų peiliu. Yra nustatyti medikų sužalojimai ir prievartaujant turtą, kur yra įdurtas peilis į koją“, – pasakojo P. Jasiukaitis.
Grupuotė jaunuolių pasižymėjo ne tik žiaurumu, bet ir įžūlumu.
„Buvo ir iki bankomatų palydėtas vienas nukentėjusysis, grasinant, kad bus su juo susidorota, kad jis turi atiduoti, ką nuims iš bankomato, kitą dieną atnešti kitą pinigų sumą, tada jis bus kaip ir laisvas nuo kažkokių jų išsigalvotų įsipareigojimų“, – tvirtino vyriausiojo prokuroro pavaduotojas.
Šioje byloje keturi nukentėjusieji. Dalis jų teisiamuosius pažinojo, kiti buvo atsitiktinės aukos. Jaunieji banditai dar ir filmuodavo, kaip muša ir ciniškai tyčiojasi iš savo aukų.
„Daug filmuotos medžiagos, kur prievartaujamas turtas, kur duriama į koją su peiliu“, – pridūrė P. Jasiukaitis.
Šiuo metu prieš teismą stojo 8 panevėžiečiai. Nors ir jauno amžiaus, dalis jų teisiami jau ne pirmą kartą. Vienas įtariamasis slapstosi užsienyje. Sunkiais nusikaltimais kaltinamiems jaunuoliams gresia iki septynerių metų kalėjimo.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.