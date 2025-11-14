 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaltinamuosius Adolfo Ramanausko-Vanago paminklo išniekinimu prokuroras prašo įkalinti

2025-11-14 12:28 / šaltinis: BNS
2025-11-14 12:28

Partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago paminklo išniekinimo byloje kaltinamiems trims užsieniečiams prokuroras prašo skirti nuo trejų iki ketverių metų laisvės atėmimo.

Teismas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago paminklo išniekinimo byloje kaltinamiems trims užsieniečiams prokuroras prašo skirti nuo trejų iki ketverių metų laisvės atėmimo.

0

„Venkovui yra paprašyta trejų metų, Silinui – trejų metų šešių mėnesių ir Patrakovui – ketverių metų (laisvė atėmimo – BNS) bendra bausmė“, – žurnalistams sakė prokuroras Egidijus Palaima.

Taip jis kalbėjo po posėdžio, kuriame teismas išklausė proceso šalių baigiamųjų kalbų.

Kaip rašė BNS, paminklo Merkinėje išniekinimu kaltinami 2005-aisiais gimęs Konstantinas Venkovas, 1982-aisiais gimęs Nikolajus Silinas, 1987-aisiais gimęs Antonas Patrakovas.

Du vyrai turi Estijos ir Rusijos pilietybes, vienas yra rusas. Trijulė kaltinama padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, turto sunaikinimu ar sugadinimu ir kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimu.

Prokuratūros duomenimis, veikdami organizuotoje grupėje asmenys vykdė Rusijos karinės žvalgybos tarnybos (GRU) užduotis, nukreiptas į valstybės destabilizavimą. Anot teisėsaugos, panašias nusikalstamas veikas jie atliko trijose Baltijos valstybėse.

Merkinėje, Varėnos rajone, stovintis paminklas A. Ramanauskui-Vanagui raudonais dažais buvo aplietas pernai sausį. Merkinės miesto muziejus byloje yra pateikęs 5 tūkst. eurų civilinį ieškinį žalai atlyginti.

