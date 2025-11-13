 
  tv3.lt
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

KT: Vyriausybės nutarimas dėl nuobaudos skyrimo buvusiam VST vadui Pociui neprieštarauja Konstitucijai

2025-11-13 14:25 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 14:25

Konstitucinis Teismas (KT) ketvirtadienį nusprendė, kad Vyriausybės nutarimas dėl nuobaudos skyrimo buvusiam Viešojo saugumo tarnybos (VST) vadui Ričardui Pociui neprieštarauja Konstitucijai. 

Ričardas Pocius BNS Foto

1

Dėl minėto dokumento konstitucingumo į KT kreipėsi Regionų administracinis teismas, sustabdęs administracinės bylos, kuriame R. Pocius ginčija Vyriausybės sprendimą jam skirti tarnybinę nuobaudą, nagrinėjimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Abejonė dėl Vyriausybės nutarimo konstitucingumo teismui kilo įvertinus, kad tiek Vidaus reikalų ministerija (VRM), atlikdama tarnybinį tyrimą, tiek Vyriausybė, skirdama tarnybinę nuobaudą R. Pociui, padarė procedūrinių pažeidimų, t. y. tiek VRM, tiek Vyriausybei priimant nutarimą nebuvo tinkamai atsižvelgta į tarnybinį nusižengimą padariusio pareigūno kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir padarinius, į pareigūno veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo, tarnybinę atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

Atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad prašymas įtraukti papildomą klausimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę buvo pateiktas ne prieš pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus, jis buvo nagrinėtas skubos tvarka, to nemotyvuojant, nebalsavus ministrams dėl tokio klausimo įtraukimo.

Anot teismo, R. Pocius, pateikęs skundą dėl papeikimo, tikino, jog jis nepadarė tarnybinio patikrinimo išvadose nurodyto tarnybinio nusižengimo. Jo įsitikinimu, nuobauda skirta pažeidus teisės aktuose nustatytas tarnybinių patikrinimų atlikimo ir nuobaudų skyrimo taisykles.

ELTA primena, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) 2023 m. liepą panaikino 2022 m. birželį tuometiniam VST vadovui R. Pociui skirtą papeikimą. Teismas priėjo išvados, kad tiek VRM, atlikdama tarnybinį patikrinimą, tiek Vyriausybė, skirdama tarnybinę nuobaudą R. Pociui, padarė procedūrinių pažeidimų.

Šį VAAT sprendimą VRM apeliacine tvarka apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (LVAT).

Ministerijos vertinimu, procedūriniai pažeidimai, padaryti skiriant papeikimą R. Pociui, nebuvo esminiai ir galėję lemti neteisingą asmens veiksmų vertinimą. VRM teigimu, Vyriausybės nutarimas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo R. Pociui yra pagrįstas, nes nustatyti akivaizdūs Vidaus tarnybos statuto pažeidimai. VRM laikosi pozicijos, kad buvusio generolo nusižengimai – nedalyvavimas darbiniuose posėdžiuose, tinkamos vidaus kontrolės neužtikrinimas, viršijimas vadovaujamai įstaigai nustatytos kompetencijos – negali būti vertinami kaip mažareikšmiai.

Tiesa, LVAT išnagrinėjusi VRM skundą, grąžino bylą iš naujo nagrinėti Regionų administraciniam teismui.

VRM 2022 m. birželį R. Pociui skyrė papeikimą už nepaklusnumą. Tuomet VRM skelbė, kad R. Pocius, pažeisdamas statutinėje tarnyboje griežtai reglamentuotą tarnybinį pavaldumą, nevykdydamas vadovybės nurodymo, rodė neigiamą pavyzdį įstaigos darbuotojams ir kitų statutinių įstaigų vadovams. Anot ministerijos, nepaprastosios padėties metu VST priskirtos ypač svarbios nacionalinį saugumą užtikrinančios užduotys, apie kurių vykdymą būtina nuolat informuoti vidaus reikalų ministrę, o tuo metu R. Pocius nederino savo veiksmų su VRM vadovybe ir atsisakė vykdyti ministrės įsakymu patvirtintą planą. Apie kokį planą tada buvo kalbama, tuomet patikslinta nebuvo.

