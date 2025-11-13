 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

KT skelbs sprendimą dėl buvusiam VST vadovui Ričardui Pociui skirto papeikimo aplinkybių

2025-11-13 07:24 / šaltinis: BNS
2025-11-13 07:24

Konstitucinis Teismas (KT) ketvirtadienį skelbs nutarimą byloje dėl buvusiam Viešojo saugumo tarnybos (VST) vadovui Ričardui Pociui skirtos tarnybinės nuobaudos atitikties Konstitucijai ir įstatymams.

Ričardas Pocius BNS Foto

0

KT Regionų administracinio teismo skundą priėmė nagrinėti dar vasarį. 

Pastarasis kreipėsi antrą kartą, nes pirmą kartą, pernai spalį, tokį prašymą KT atmetė, konstatavęs, kad nepateikta teisinių argumentų, pagrindžiančių jo poziciją dėl ginčijamo Vyriausybės nutarimo konstitucingumo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

KT prašyta ištirti, ar Vyriausybės 2022-ųjų birželio nutarimas, kuriuo R. Pociui skirtas papeikimas, neprieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, atsakingo valdymo ir skaidrumo principams.

Anot Regionų teismo, abejonė dėl papeikimo atitikties Konstitucijai kilo įvertinus, kad tiek Vidaus reikalų ministerija (VRM), atlikdama tarnybinį tyrimą, tiek Vyriausybė, skirdama tarnybinę nuobaudą R. Pociui, padarė procedūrinių pažeidimų.

Teismo teigimu, minėtos centrinės valdžios institucijos tinkamai neatsižvelgė į tarnybinį nusižengimą padariusio pareigūno kaltę, nusižengimo priežastis ir padarinius, kitas aplinkybes.

Be to, prašymas įtraukti klausimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę buvo pateiktas ne prieš pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus, o nagrinėtas skubos tvarka, to nemotyvuojant, nebalsavus ministrams dėl šio klausimo įtraukimo.

R. Pocius Regionų administracinio teismo prašo panaikinti Vyriausybės nutarimą, kuriuo jam skirtas papeikimas.

Teismas šį prašymą anksčiau tenkino, tačiau VRM apskundus sprendimą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pernai kovą grąžino bylą iš naujo nagrinėti Regionų teismui.

Kaip skelbė BNS, R. Pocius VST vadovavo nuo 2015-ųjų iki 2022-ųjų spalio, tačiau buvo atleistas prieš tai skyrus papeikimą už tarnybinį nusižengimą, kuris šiuo metu ginčijamas teisme.

Buvusios vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės teigimu, R. Pocius atleistas po nustatytų tęstinių pažeidimų, kai be priežasties ne kartą atsisakė dalyvauti statutinių tarnybų vadovų pasitarimuose krizės ir nepaprastosios padėties metu, neatsiliepdavo į telefono skambučius, melavo dėl savo darbotvarkės, nebuvo darbe ir kt. 

