Konstitucinis Teismas vertins prezidento dekretą, kuriuo patvirtinta ne visos sudėties Vyriausybė

Rugsėjo 25 dieną valstybės vadovas pakeitė šį dekretą patvirtindamas jau visą Vyriausybę.
Pasak pareiškėjų, Konstitucija nenumato Vyriausybės sudėties formavimo atskirais etapais, todėl tokia situacija, kai patvirtinama tik dalis ministrų kabineto, vėliau papildomai tvirtinant likusius ministrus, pagal Konstituciją esą netoleruotina.
Jų nuomone, Konstitucijoje nustatytas 15 dienų terminas Vyriausybės sudėčiai patvirtinti reiškia pareigą per šį terminą patvirtinti visos sudėties ministrų kabinetą.
Kitoks Konstitucijos nuostatų aiškinimas esą sudarytų prielaidas situacijai, kai visos sudėties Vyriausybė apskritai nebūtų sudaryta, nes Konstitucijoje nenustatytas joks terminas naujai sudarytai Vyriausybei papildyti.
Skundo autorių teigimu, priimant prezidento dekretą buvo pažeisti konstituciniai teisinės valstybės, atsakingo valdymo principai.
Šį kreipimąsi į KT inicijavo opozicinių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija. Jį pasirašė 34 politikai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!