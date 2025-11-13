Garsiam atlikėjui – nemalonumai: uždarytas į areštinę

52 metų atlikėjas buvo sulaikytas lapkričio 7 dieną policijos pareigūnų ir nuvežtas į areštinę, kur praleido apie šešias valandas. Jis buvo paleistas tą pačią dieną, apie 18.30 val., po asmens patikrinimo ir formalumų.
Paaiškėjo, kas nutiko
Pasak policijos dokumentų, pareigūnai reagavo į įspėjimą dėl ieškomo asmens, susijusį su baltu „Tesla“ sunkvežimiu, kurio savininkas buvo įtrauktas į ieškomų sąrašą Rosvelio policijoje. Transporto priemonė buvo pastebėta „Tint World“ autoservise, kur buvo palikta darbams, rašo UNILAD.
Akonas šiuo metu tęsia savo pasaulinį turą Indijoje – lapkričio 9 d. jis koncertavo Delyje, o savaitgalį turėtų pasirodyti Bangalore (lapkričio 14 d.) ir Mumbajuje (lapkričio 16 d.). Į JAV jis planuoja grįžti sausio 3 d., kur surengs pasirodymą Las Vegase.
Be muzikos veiklos, Akonas žinomas ir dėl savo filantropinės veiklos – jo iniciatyva „Akon Lighting Africa“ nuo 2014 m. suteikė elektros energiją daugiau nei 15 Afrikos šalių. Taip pat jis įkūrė „Konfidence Foundation“, skirtą padėti nepasiturintiems Afrikos vaikams.
Vis dėlto ne visos atlikėjo idėjos buvo sėkmingos – šių metų liepą žlugo jo ambicingas projektas „Akon City“ Senegale, kur turėjo iškilti 6 mlrd. dolerių vertės futuristinis miestas su kriptoekonomika „Akoin“. Akonas teigė, kad projektas turėjo tapti „realiu Wakandos atitikmeniu“, įkvėptu filmo „Juodoji pantera“ .
Asmeniniame gyvenime atlikėją taip pat supa neramumai – viena iš jo, kaip manoma, keturių žmonų, Tomeka Thiam, rugsėjo 11-ąją padavė skyrybų prašymą jų 29-ųjų vestuvių metinių dieną. Pora augina 17-metę dukrą.
