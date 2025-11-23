 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Blaževičius surinko dvigubą dublį ir vedė „Tofaš“ į pergalę prieš „Anadolu Efes“

2025-11-23 19:06 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-23 19:06

Mareko Blaževičiaus atstovaujamas Bursos „Tofaš“ (5/4) Turkijos lygos namų mače 86:79 (22:22, 25:25, 12:13, 27:19) nugalėjo Stambulo „Anadolu Efes“ (6/3), o lietuvis surinko dvigubą dublį.

Mareko Blaževičiaus atstovaujamas Bursos „Tofaš" (5/4) Turkijos lygos namų mače 86:79 (22:22, 25:25, 12:13, 27:19) nugalėjo Stambulo „Anadolu Efes" (6/3), o lietuvis surinko dvigubą dublį.

0

Po krepšiais dominavęs M.Blaževičius per 28 minutes surinko 12 taškų (5/9 dvit., 2/4 baud.), atkovojo 14 kamuolių, perėmė 1, suklydo kartą ir mačą baigė su 20 naudingumo balų.

Lietuvį kamuoliais puolime maitinęs Alexas Perezas pasižymėjo 18 taškų ir 10 rezultatyvių perdavimų, Yigitcanas Saybiras pridėjo 13.

Eurolygos klubui 12 taškų pelnė Jordanas Loydas, 11 įmetė Brice'as Dessertas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

