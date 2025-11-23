Nelaimė lėktuve: stiuardesė atskleidžia, kaip elgiamasi mirus keleiviui

Iš Argentinos kilusi moteris atskleidė, kokios „specialios procedūros“ taikomos tokiais atvejais. Ji pabrėžia, kad mirties atvejai skrydžiuose yra itin reti, tačiau personalas yra apmokytas, kaip elgtis tokiose situacijose.
B. Bacilieri paaiškino: „Įsivaizduokite, kad skrendate į Romą ir įtariate, jog keleivis šalia jūsų nemiega. Iškviečiate stiuardesę, kuri taip pat mano, kad keleivis gali būti be sąmonės. Pirmiausia ji informuoja įgulą, o ši – kapitoną. Tuo metu ji patikrina gyvybinius požymius ir, jei reikia, gali pradėti dirbtinį kvėpavimą. Jei tai nepadeda, įgula paklausia, ar tarp keleivių yra gydytojas. Jei atsiranda medikas, jis pasirūpina keleiviu.“
Stiuardesė teigė, kad lėktuvuose dažniausiai nebūna nuolatinio gydytojo, tačiau „beveik visada tarp keleivių yra sveikatos priežiūroje dirbantis asmuo“.
Du galimi scenarijai
„Atminkite, kad oficialiai niekas nemiršta lėktuve – žmogaus mirtį gali patvirtinti tik gydytojas nusileidus“, – sakė B. Bacilieri.
Jei keleivis miršta skrydžio metu, yra du galimi scenarijai: kapitonas gali nusileisti artimiausiame oro uoste arba tęsti skrydį. Jei kitų keleivių gyvybei gresia pavojus, įgula paprastai nusileidžia kuo greičiau. Jei „viskas kontroliuojama“, skrydis gali būti tęsiamas.
Miręs asmuo dažniausiai perkeliamas į kitą vietą – jei įmanoma, į tuščią eilę.
„Jei laisvų vietų nėra, miręs keleivis bus perkeliamas į lėktuvo dalį, kur kiti keleiviai jo nematys“, – aiškino B. Bacilieri.
Daugelis keleivių nežino, kas vyksta
Moteris prisimena, kad jai teko dirbti skrydžio metu, kai vienas keleivis mirė. Ant vyro akių buvo uždėta kaukė, o kūnas užklotas audeklu. Žmogaus gyvybė užgeso ilgo skrydžio metu, tad dauguma keleivių tuo metu miegojo, ir tik pabudę žmonės suprato, kas vyksta.
Įdomu tai, kad lėktuvai gali gabenti karstus krovinių skyriuje, o kai kurie oro uostai turi savo morgus, kuriuose kūnai priimami ir paruošiami prieš išsiunčiant atgal į kilmės šalį.
