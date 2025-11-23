Sąmyšis lėktuve: vyras teigė, kad žmonos lagamine – sprogmuo

Pasak „KSDK News“ ir „New York Post“, „United Airlines“ skrydis Nr. 380 skrido iš Dalaso į Čikagą, tačiau dėl incidento buvo nukreiptas į Sent Luiso Lamberto tarptautinį oro uostą.
Šaltiniai teigia, kad vyras skrydžio metu pranešė apie neva žmonos bagaže esančią bombą. „United Airlines“ informavo, jog prieš tęsiant kelionę į Čikagą lėktuve buvo atlikta krata, o bombų paieškai pasitelkti specialiai apmokyti šunys. Patikros metu jokių sprogmenų nerasta.
Nusileidus lėktuvui, vyras buvo suimtas. Jo tapatybė ir tai, ar jam pareikšti kaltinimai, kol kas nėra atskleista.
Skrydis vėlavo penkias valandas
„Boeing 737-700“ lėktuve buvo 119 keleivių ir penki įgulos nariai. Visi keleiviai tyrimo metu buvo paprašyti išlipti.
Sent Luiso policijos departamentas patvirtino žurnalui „People“, kad į įvykio vietą buvo iškviestas Federalinis tyrimų biuras (FBI), kuris šiuo metu atlieka tyrimą.
FBI kol kas neatsakė į „People“ užklausą pateikti daugiau informacijos.
Skrydžių sekimo svetainė „FlightAware“ rodo, kad „United Airlines“ skrydis Nr. 380 vėlavo penkias valandas ir 33 minutes, o į Čikagą galiausiai nusileido 14:50 val.
