Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje deportuota 8,3 tūkst. migrantų: dalis išsiųsta dėl grėsmės saugumui

2025-11-24 09:23 / šaltinis: BNS
Šiemet iš Lenkijos buvo deportuota daugiau nei 8,3 tūkst. migrantų, pranešė lenkų Valstybės sienos apsaugos tarnyba. 

Lenkijos ir Baltarusijos pasienis (nuotr. SCANPIX)

0

Lenkijos pasienio apsaugos vadas Robertas Baganas šeštadienį Varšuvoje vykusioje spaudos konferencijoje sakė, kad operacijoje dalyvavo Pasienio apsaugos pareigūnai, bendradarbiaudami su centriniu policijos tyrimų biuru ir vidaus saugumo agentūra (ABW). 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis žurnalistams sakė, kad daugiau nei 1 850 užsieniečių buvo priverstinai atvežti iki valstybės sienos arba grąžinti į savo kilmės šalis, o 1,5 tūkst. šios grupės asmenų buvo išsiųsta dėl grėsmės valstybės saugumui ir viešajai tvarkai.

Pasak R. Bagano, dažniausios migrantų grąžinimo priežastys yra tokie įprasti nusikaltimai kaip vagystė, įsilaužimas, užpuolimas ir apiplėšimas.

Į išsiunčiamų asmenų sąrašą taip pat įtraukti užsieniečiai, kurie buvo paleisti iš laisvės atėmimo vietų atlikę bausmę, įskaitant tuos, kurie buvo nuteisti už sunkiausius nusikaltimus, tokius kaip žmogžudystė ar išžaginimas.

Dar viena iš Lenkijos deportuotų užsieniečių kategorija buvo asmenys, įtariami priklausymu teroristinėms grupuotėms, ir tie, kurie organizavo transportą kitiems užsieniečiams, kirtusiems Lenkijos ir Baltarusijos bei Lenkijos ir Lietuvos sienas norint patekti į Vokietiją.

