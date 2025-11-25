 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Būkite atsargūs“ – sinoptikai žada tikrą žiemą ir įspėja apie pavojingiausias 2 dienas

2025-11-25 11:04 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-25 11:04

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė praneša, kad artimiausiomis dienomis Lietuvoje bus itin darganoti ir nemalonūs orai, įspėja gyventojus saugotis pavojų. Vis dėlto savaitės pabaigoje praneša apie malonius pokyčius.

Pasak sinoptikės, šiuo metu Lietuvoje vyravęs ciklonas, atnešęs debesų ir kritulių, jau traukiasi. Vis dėlto antradienio vakarą dalyje Lietuvos pasirodys sniegas, o trečiadienį prognozuojami gausūs krituliai.

2

Pasak sinoptikės, šiuo metu Lietuvoje vyravęs ciklonas, atnešęs debesų ir kritulių, jau traukiasi. Vis dėlto antradienio vakarą dalyje Lietuvos pasirodys sniegas, o trečiadienį prognozuojami gausūs krituliai.

„Antradienio dieną didesnėje Lietuvos dalyje dar bus be ženklesnių kritulių, pavakare pradės snigti pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose. Trečiadienio naktį ciklonas iš pietų vis arčiau Lietuvos keliaus.

Kaip ir dera „pietiečiui“ ciklonui su gausokų kritulių porcija. Nors daugiausia sniegą barstys, pietiniai, pietrytiniai rajonai jau šlapdribos su lietumi gaus, o su ja ir lijundra prie šaltų paviršių klijuosis“, – praneša E. Latvėnaitė.

Anot jos, ketvirtadienį darganoti orai, su sniegu, šlapdriba, lietumi ir lijundra nesiliaus ir ketvirtadienį, o ypatingai audringa bus naktis.

„Tad daug kur drėgnas sniegas medžius ir stogus spaus. Vis dar pūs stiprokas vėjas. Tad trečiadienį ir ketvirtadienį būkite atsargūs, ypač keliaudami“, – įspėja ji.

Savaitės pabaigos orai

Tiesa, savaitės pabaigoje orai turėtų kiek aprimti. Sinoptikės teigimu apmažės kritulių, todėl dalyje Lietuvos bus sausiau. Kitos savaitės pradžia taip pat turėtų maloniai nustebinti.

„Nuo penktadienio kritulių bus nedaug, jei ir palis, tai daugiausia vakariniam, šiaurės vakariniam pakraštuke, čia ir lijundra galima. Kitur Lietuvoje bus sausiau, naktimis šaltukas dar spaus, plikledis vis dar grasins.

Kitos savaitė pradžia gali būti kiek šiltesnė, dar be ženklesnių kritulių, bet tikėtina su tirštais rūkais“, – praneša ji.

Orų prognozė savaitei

Antradienį, lapkričio 25-osios naktį, šiek tiek pasnigs pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose, dienos pradžioje be kritulių, pavakare pradės snigti pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, vėliau krituliai plėsis tolyn į Lietuvą, vakare pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose pasirodys šlapdriba. Vis dar daug kur laikysis plikledis, vakare pietiniuose, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose galima lijundra. Vėjas naktį rytų, pietryčių, dieną rytų, šiaurės rytų 4–8 m/s, pajūryje 6–11 m/s. Naktį –1 – –6 °C, šalčiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną +2 – –1 °C.

Trečiadienį, lapkričio 26 d., snigs, vietomis gausokai, matomumas bus blogas, kai kur pažeme pustys, rytą ir dieną pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose jau šlapdriba su lietumi, dulksna ir lijundra maišysis. Šlapio sniego apdraba, daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Mažiausia sniego turėtų būti vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Daug kur plikledis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį –1 – –4 °C, pietiniame, pietrytiniame pakraštyje apie 0 °C, dieną +1 – –1 °C.

Ketvirtadienį, lapkričio 27-osios naktį, ir dienos pradžioje dar gausoki krituliai, daugiausia sniegas, kai kur pustys, pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose vyraus šlapdriba, šlapio sniego apdraba, lietus, lijundra, popietę pasnigs daugiausia rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį šiaurės, rytą šiaurės vakarų, dieną suks į vakarus, pietvakarius 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį –1 – –4 °C, pajūryje ir pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose 0 – +2 °C, dieną +2 – –2 °C, pajūryje +3 – +5 °C.

Penktadienį, lapkričio 28-osios naktį, be ženklesnių kritulių, nusidrieks rūkai, dieną palis pajūryje, vakariniuose rajonuose dulksnos, čia formuosis lijundra. Vėjas pietų 7–12 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s, dieną gūsiai 15–17 m/s. Naktį –1 – –6 °C, vakaruose, šiaurės vakaruose 0 – +2 °C, pajūryje +3 – +5 °C, dieną 0 – –2 °C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose +1 – +3 °C, pajūryje +4 – +6 °C.

Šeštadienį, lapkričio 29 d., be kritulių, naktį ir rytą rūkas, galima lijundra. Vėjas pietų 7–12 m/s, naktį gūsiai 15 m/s. Naktį –2 – –7 °C, pajūryje apie 0 °C, dieną +2 – –2 °C.

Sekmadienį, lapkričio 30-osios naktį, dar gali palyti ar su lijundra dulksnoti vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, daug kur nusidrieks rūkai, dieną be ženklesnių kritulių. Vėjas pietų, pietvakarių 4–8 m/s. Naktį –1 – –6 °C, vakaruose, šiaurės vakaruose 0 – +2 °C, dieną +1 – –3 °C.

Pirmadienį, gruodžio 1 d., be ženklesnių kritulių, tiršti rūkai tvyros ne tik naktį, bet ir dieną. Vėjas pietų 4–8 m/s. Naktį 0 – –2 °C, vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose –3 – –7 °C, dieną +1 – –1 °C.

Antradienį, gruodžio 2 d., be ženklesnių kritulių, tiršti rūkai tvyros ne tik naktį, bet ir dieną. Vėjas pietų naktį 4–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį –2 – –4 °C, dieną +1 – –1 °C.

