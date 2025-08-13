Dragičiaus žmona apie Slovėnijos rinktinę: „Jis ją paliko dėl joje esančio cirko“

Penktas pagal sužaistų oficialių rungtynių skaičių (77) Slovėnijos istorijoje, jis paliko stovyklą įpusėjus pasirengimui ir užbaigė ryškų karjeros etapą, prisidėdamas prie didžiausių šalies krepšinio pergalių.
Oficiali Krepšinio federacijos versija – Z. Dragičių iš sąrašo išbraukė treneris. Tačiau jo žmona Svetlana Dragič socialiniame tinkle teigė, kad vyras nebuvo atleistas – jis pats nusprendė pasitraukti.
„Tas vadinamasis treneris neišbraukė Zorano iš sąrašo. Zoranas pats paliko šį cirką, kuris tęsiasi jau keletą metų“, – rašė ji, pridėdama klouno ir cirko jaustukus.
Pasak S. Dragič, vyras nusprendė pasitraukti po to, kai antrajame mače su Vokietija žaidė tik tris minutes ir trenerio Aleksandro Sekuličiaus paklausė priežasties. Esą treneris atsakė, jog „jie“ (treneris ir federacijos vadovybė) mano, kad Z. Dragičius šiai komandai nebegali padėti ir „negali žaisti remdamasis praeities nuopelnais“.
Svetlana tokį argumentą pavadino „juokingiausiu“ ir atkirto: „Būtų geriau, jei jis pažiūrėtų į veidrodį ir pakartotų tą sakinį sau.“
