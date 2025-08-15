Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Seydina Keita: „Geras rezultatas mums labai praverstų, bet žaisime prieš stabilią ir rezultatą pasiekiančią komandą“

2025-08-15 18:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 18:14

„Panevėžio“ futbolo klubas neturėjo daug laiko atsikvėpti – artimiausią sekmadienį įvyks dvikova su Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkais. Tai – Lietuvos futbolo A lygos 25-ojo turo rungtynės, kurios bus žaidžiamos Raudondvario stadione.

Seydina Keita | fk-panevezys.lt nuotr.

REKLAMA

0

Mėlynai balti viso sezono metu nepatenka į duobes ir po 23-ijų susitikimų yra surinkę 46 taškus bei žengia antri. Andriaus Skerlos treniruojama komanda iškovojo 15 pergalių, patyrė 7 pralaimėjimus ir tik kartą sužaidė lygiosiomis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šią savaitę „Hegelmann“ futbolininkai atidėtose 21-ojo turo rungtynėse svečiuose 1:0 nugalėjo Gargždų „Bangą“, panevėžiečiai, irgi rungtyniavę trečiadienį, „FPRO LFF taurės“ ketvirtfinalyje 4:1 palaužė „Jonavą“. 2025-ųjų tarpusavio akistatose ekipos pasidalino po pergalę namuose – Raudondvaryje šeimininkai nugalėjo 2:1, panevėžiečiai savo sirgalių akivaizdoje įrodė pranašumą rezultatu 3:0.

Prieš išvyką į Raudondvarį mintimis su fk-panevezys.lt svetaine pasidalino visas rungtynes Jonavoje sužaidęs bei 2 rezultatyvius perdavimus atlikęs Seydina Keita.

„Turėjau nedidelę problemą su raumenimis, dėl kurios nerungtyniavau kelias savaites. Tai buvo natūrali trauma, ją patyriau pirmos treniruotės klube metu, tačiau dabar viskas gerai.

Laukia labai svarbios rungtynės. Pažvelgus į turnyro lentelę, geras rezultatas mums labai praverstų, bet žaisime prieš stabilią ir rezultatą pasiekiančią komandą, tad svarbu visais įmanomais atžvilgiais pasiruošti intensyviam mačui“, – pasakojo senegalietis.

„Hegelmann“ bei „Panevėžio“ dvikova įvyks rugpjūčio 17 dieną, sekmadienį. Rungtynių pradžia Raudondvario stadione – 19 val.

