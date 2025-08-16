Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Modesta Morauskaitė iškovojo antrą vietą 400 m bėgime Berne

2025-08-16 21:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 21:10

Šeštadienį vyko WA kontinentinio turo lengvosios atletikos varžybos Berne (Šveicarija) – „CITIUS Meeting“.

Modesta Morauskaitė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Šeštadienį vyko WA kontinentinio turo lengvosios atletikos varžybos Berne (Šveicarija) – „CITIUS Meeting".

0

Modesta Morauskaitė 400 m distanciją įveikė per 53.26 sek. ir užėmė 2-ą vietą. Užtikrintai nugalėjo egiptietė Hemida Bassant (51.64), o trečia finišavo olandė Myrte van der Schoot (53.50).

Bėgime dalyvavo 8 sportininkės.

M. Morauskaitei nuo 2022 m. priklauso Lietuvos rekordas (50.49). Šiemet M. Morauskaitės pasiektas geriausias Lietuvos sezono rezultatas yra 52.30 sek.

