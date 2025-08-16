Modesta Morauskaitė iškovojo antrą vietą 400 m bėgime Berne

Modesta Morauskaitė 400 m distanciją įveikė per 53.26 sek. ir užėmė 2-ą vietą. Užtikrintai nugalėjo egiptietė Hemida Bassant (51.64), o trečia finišavo olandė Myrte van der Schoot (53.50).
Bėgime dalyvavo 8 sportininkės.
M. Morauskaitei nuo 2022 m. priklauso Lietuvos rekordas (50.49). Šiemet M. Morauskaitės pasiektas geriausias Lietuvos sezono rezultatas yra 52.30 sek.
