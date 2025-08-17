Kalendorius
Rugpjūčio 17 d., sekmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Heat“ puolėjas vedė serbus į pergalę prieš vokiečius

2025-08-17 08:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 08:05

Serbijos rinktinė iškovojo pergalę draugiškame turnyre Miunchene, kuri rezultatu 91:81 (18:15, 20:17, 32:23, 21:26) įveikė Vokietijos komandą.

Wagneris ir Jovičius | Scanpix nuotr.

Serbijos rinktinė iškovojo pergalę draugiškame turnyre Miunchene, kuri rezultatu 91:81 (18:15, 20:17, 32:23, 21:26) įveikė Vokietijos komandą.

REKLAMA
0

Po trijų kėlinių Serbija pirmavo 70:55, tačiau varžovai ketvirtajame kėlinyje priartėjo iki 71:73. Nikola Jovičiaus ir Aleksos Avramovičiaus tritaškiai lemiamu metu padidino serbų pranašumą iki 83:73 ir užtikrino pergalę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėtojams N. Jovičius pelnė 22 taškus, po 11 pridėjo Marko Guduričius, Tristanas Vukčevičius ir Bogdanas Bogdanovičius.

REKLAMA
REKLAMA

Nikola Jokičius per 25 minutes įmetė 7 taškus, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

REKLAMA

Vokietijos gretose išsiskyrė Franzas Wagneris, surinkęs 26 taškus. Tristano da Silvos sąskaitoje – 14, Denniso Schroderio – 12 taškų. Maodo Lo pelnė 6 taškus, atkovojo 2 kamuolius ir atliko perdavimą.

Europos čempionate Vokietija žais B grupėje kartu su Lietuva, Suomija, Švedija, Juodkalnija ir Didžiąja Britanija. Serbija rungtyniaus A grupėje su Latvija, Turkija, Portugalija, Čekija ir Estija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų