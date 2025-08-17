„Heat“ puolėjas vedė serbus į pergalę prieš vokiečius

Po trijų kėlinių Serbija pirmavo 70:55, tačiau varžovai ketvirtajame kėlinyje priartėjo iki 71:73. Nikola Jovičiaus ir Aleksos Avramovičiaus tritaškiai lemiamu metu padidino serbų pranašumą iki 83:73 ir užtikrino pergalę.
Nugalėtojams N. Jovičius pelnė 22 taškus, po 11 pridėjo Marko Guduričius, Tristanas Vukčevičius ir Bogdanas Bogdanovičius.
Nikola Jokičius per 25 minutes įmetė 7 taškus, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.
Vokietijos gretose išsiskyrė Franzas Wagneris, surinkęs 26 taškus. Tristano da Silvos sąskaitoje – 14, Denniso Schroderio – 12 taškų. Maodo Lo pelnė 6 taškus, atkovojo 2 kamuolius ir atliko perdavimą.
Europos čempionate Vokietija žais B grupėje kartu su Lietuva, Suomija, Švedija, Juodkalnija ir Didžiąja Britanija. Serbija rungtyniaus A grupėje su Latvija, Turkija, Portugalija, Čekija ir Estija.
