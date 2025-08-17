Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Prancūzai antrą kartą šią savaitę parklupdė ispanus

2025-08-17 08:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 08:00

Prancūzija draugiškame Europos čempionato pasirengimo mače Paryžiuje 78:73 palaužė Ispaniją, nors po pirmosios rungtynių pusės atsiliko net 16 taškų.

Guerschonas Yabusele | Organizatorių nuotr.

Prancūzija draugiškame Europos čempionato pasirengimo mače Paryžiuje 78:73 palaužė Ispaniją, nors po pirmosios rungtynių pusės atsiliko net 16 taškų.

1

Tai buvo antroji „Les Bleus“ pergalė prieš ispanus šią savaitę – rugpjūčio 14-ąją jie laimėjo Badalonoje.

Ispanijos rinktinė vertėsi be Santi Aldamos, Alberto Diazo ir Dario Brizuelos, o jau pirmajame kėlinyje dėl traumų aikštę paliko Alberto Abalde ir Mario Saint-Supery.

Nugalėtojams Bilalas Coulibaly pelnė 13 taškų, Matthew Strazelis pridėjo 11.

Prancūzija po dviejų kėlinių atsiliko 28:44, tačiau trečiajame ir ketvirtajame kėliniuose surengė įspūdingą spurtą 18:3 ir likus 3 min. 29 sek. išsiveržė į priekį 73:67.

Santi Yusta pataikė tritaškį, priartindamas ispanus iki 72:75, bet M. Strazelis atsakė tuo pačiu ir likus 22 sekundėms Prancūzijos persvara vėl siekė šešis taškus.

S. Yusta surinko 19 taškų ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus, Willy Hernangomezas pridėjo 15.

Prancūzijai tai buvo ypatingas vakaras – rungtynių metu pagerbti buvę rinktinės kapitonai Nicolas Batumas ir Nando De Colo, kurie po Paryžiaus olimpinių žaidynių baigė karjerą nacionalinėje komandoje.

