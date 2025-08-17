Prancūzai antrą kartą šią savaitę parklupdė ispanus

Tai buvo antroji „Les Bleus“ pergalė prieš ispanus šią savaitę – rugpjūčio 14-ąją jie laimėjo Badalonoje.
Ispanijos rinktinė vertėsi be Santi Aldamos, Alberto Diazo ir Dario Brizuelos, o jau pirmajame kėlinyje dėl traumų aikštę paliko Alberto Abalde ir Mario Saint-Supery.
Nugalėtojams Bilalas Coulibaly pelnė 13 taškų, Matthew Strazelis pridėjo 11.
Prancūzija po dviejų kėlinių atsiliko 28:44, tačiau trečiajame ir ketvirtajame kėliniuose surengė įspūdingą spurtą 18:3 ir likus 3 min. 29 sek. išsiveržė į priekį 73:67.
Santi Yusta pataikė tritaškį, priartindamas ispanus iki 72:75, bet M. Strazelis atsakė tuo pačiu ir likus 22 sekundėms Prancūzijos persvara vėl siekė šešis taškus.
S. Yusta surinko 19 taškų ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus, Willy Hernangomezas pridėjo 15.
Prancūzijai tai buvo ypatingas vakaras – rungtynių metu pagerbti buvę rinktinės kapitonai Nicolas Batumas ir Nando De Colo, kurie po Paryžiaus olimpinių žaidynių baigė karjerą nacionalinėje komandoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!