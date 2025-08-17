Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

Guardiola siekia sumažinti „Man City“ žaidėjų skaičių: per didelė sudėtis kenkia komandai

2025-08-17 00:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 00:15

„Manchester City“ Anglijos „Premier“ lygos pirmose rungtynėse 4:0 sutriuškino „Wolves“ futbolininkus ir į savo sąskaitą įsirašė pirmąją pergalę. Visgi Pepas Guardiola po šio susitikimo teigė, jog nori sumažinti turimą komandos sudėtį.

Pepas Guardiola | Scanpix nuotr.

0

„Turime per daug žmonių. Noriu, kad visuose turnyruose varžytumėmės su stipria komanda, bet nenoriu palikti žaidėjų namuose. Tai nėra sveika. Tokiu atveju yra neįmanoma sukurti geros atmosferos ar jausmo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiekvienas turi jausti, kad gali žaisti ir padėti. Klubas tai žinojo nuo praėjusio sezono, tai nėra naujiena, bet situacija yra tokia, kokia yra. Per artimiausias dvi savaites žmonės kalbėsis su žaidėjais ir agentais, kad rastų sprendimą.

Esu patenkintas rungtynių rezultatu ir pirmuoju kėliniu. Antrajame kėlinyje buvome toli nuo to, kokiais norime būti. Visgi tai yra normalu pirmose sezono rungtynėse. Nubaudėme varžovus greitų atakų metu, nes turime neįtikėtiną greitį. Tai yra ginklas, kurį norime naudoti, atakuoti greičiau nei tai darėme anksčiau“, – pareiškė strategas.

„Man City“ artimiausias rungtynes žais rugpjūčio 23-ąją dieną, kai „Premier“ lygoje susitiks su „Tottenham“.

