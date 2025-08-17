Guardiola siekia sumažinti „Man City“ žaidėjų skaičių: per didelė sudėtis kenkia komandai

„Turime per daug žmonių. Noriu, kad visuose turnyruose varžytumėmės su stipria komanda, bet nenoriu palikti žaidėjų namuose. Tai nėra sveika. Tokiu atveju yra neįmanoma sukurti geros atmosferos ar jausmo.
Kiekvienas turi jausti, kad gali žaisti ir padėti. Klubas tai žinojo nuo praėjusio sezono, tai nėra naujiena, bet situacija yra tokia, kokia yra. Per artimiausias dvi savaites žmonės kalbėsis su žaidėjais ir agentais, kad rastų sprendimą.
Esu patenkintas rungtynių rezultatu ir pirmuoju kėliniu. Antrajame kėlinyje buvome toli nuo to, kokiais norime būti. Visgi tai yra normalu pirmose sezono rungtynėse. Nubaudėme varžovus greitų atakų metu, nes turime neįtikėtiną greitį. Tai yra ginklas, kurį norime naudoti, atakuoti greičiau nei tai darėme anksčiau“, – pareiškė strategas.
„Man City“ artimiausias rungtynes žais rugpjūčio 23-ąją dieną, kai „Premier“ lygoje susitiks su „Tottenham“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!