„Tottenham“ pradėjo „Premier“ lygos sezoną triuškinama pergale

Richarlisonas rungtynių pradžioje smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir greitai išvedė „Tottenham“ į priekį 1:0. Pastarasis sužaidus valandą nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.Abu rezultatyvius perdavimus Richarlisonui atliko Mohammedas Kudus.
WTF RICHARLISON pic.twitter.com/LzrmunXn4h— (fan) Trey (@UTDTrey) August 16, 2025
RICHARLISON WITH AN IDENTICAL GOAL FOR TOTTENHAM TO HIS ONE FROM THE WOLRD CUP 😱 🔥 pic.twitter.com/8a10RcSc4qREKLAMAREKLAMA— ESPN FC (@ESPNFC) August 16, 2025
Brennanas Johnsonas tiksliai pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir šio susitikimo rezultatas jau tapo triuškinamas 3:0.
„Tottenham“ kitas rungtynes žais rugpjūčio 23-ąją dieną, kai susitiks su „Manchester City“. Tuo tarpu „Burnley“ tą pačią dieną stos į kovą su „Sunderland“.
