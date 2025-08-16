Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Tottenham“ pradėjo „Premier“ lygos sezoną triuškinama pergale

2025-08-16 18:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 18:53

Londono „Tottenham" Anglijos „Premier" lygos pirmose rungtynėse namuose 3:0 sutriuškino „Burnley" futbolininkus ir į savo sąskaitą įsirašė pirmuosius tris taškus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Londono „Tottenham“ Anglijos „Premier“ lygos pirmose rungtynėse namuose 3:0 sutriuškino „Burnley“ futbolininkus ir į savo sąskaitą įsirašė pirmuosius tris taškus.

0

Richarlisonas rungtynių pradžioje smūgiu pirmuoju lietimu nukreipė kamuolį į vartus ir greitai išvedė „Tottenham“ į priekį 1:0. Pastarasis sužaidus valandą nuostabiu smūgiu nuginklavo vartininką ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.Abu rezultatyvius perdavimus Richarlisonui atliko Mohammedas Kudus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Brennanas Johnsonas tiksliai pasiuntė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir šio susitikimo rezultatas jau tapo triuškinamas 3:0.

„Tottenham“ kitas rungtynes žais rugpjūčio 23-ąją dieną, kai susitiks su „Manchester City“. Tuo tarpu „Burnley“ tą pačią dieną stos į kovą su „Sunderland“.

Tvarkaraštis:

Turnyrinė lentelė:

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Arsenal 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Aston Villa 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Brentford 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Brighton & Hov… 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Burnley 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Chelsea 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Crystal Palace 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Everton 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Fulham 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Leeds United 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Liverpool 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 Manchester City 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 Manchester United 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Newcastle United 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 Sunderland 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 +0 0
19 West Ham United 0 0 0 0 0 0 +0 0
20 Wolverhampton … 0 0 0 0 0 0 +0 0

