  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Erlingo Haalando dublis padovanojo „Man City“ triuškinamą pergalę prieš „Wolves“

2025-08-16 19:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 19:30

„Manchester City“ klubas Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 4:0 sutriuškino „Wolves“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Manchester City“ klubas Anglijos „Premier“ lygos išvykos rungtynėse 4:0 sutriuškino „Wolves“ futbolininkus.

0

Erlingas Haalandas sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Man City“ į priekį 1:0. Netrukus Tijjani Reijndersas pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.

E. Haalandas antrajame kėlinyje antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir dar labiau padidino pranašumą 3:0.

Rayanas Cherki rungtynių pabaigoje taip pat pridėjo savo įvartį ir rezultatas tapo triuškinamas 4:0.

E. Haalandas pasižymėjo ketveriose pirmose „Premier“ lygos sezono rungtynėse. Tik Mohamedas Salah tai padarė daugiau kartų (6).

R. Cherki pasižymėjo pirmuoju smūgiu praėjus 7 minutėms ir 6 sekundėms po to, kai po keitimo pasirodė aikštėje debiuto metu.

„Man City“ kitas rungtynes žais rugpjūčio 23-ąją dieną, kai susitiks su „Tottenham“. Tuo tarpu „Wolves“ tą pačią dieną stos į kovą su „Bournemouth“.

Tvarkaraštis:

Turnyrinė lentelė:

