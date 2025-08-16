Erlingo Haalando dublis padovanojo „Man City“ triuškinamą pergalę prieš „Wolves“

Erlingas Haalandas sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išvedė „Man City“ į priekį 1:0. Netrukus Tijjani Reijndersas pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.
E. Haalandas antrajame kėlinyje antrą kartą šiame susitikime nuginklavo vartininką ir dar labiau padidino pranašumą 3:0.
Rayanas Cherki rungtynių pabaigoje taip pat pridėjo savo įvartį ir rezultatas tapo triuškinamas 4:0.
E. Haalandas pasižymėjo ketveriose pirmose „Premier“ lygos sezono rungtynėse. Tik Mohamedas Salah tai padarė daugiau kartų (6).
R. Cherki pasižymėjo pirmuoju smūgiu praėjus 7 minutėms ir 6 sekundėms po to, kai po keitimo pasirodė aikštėje debiuto metu.
„Man City“ kitas rungtynes žais rugpjūčio 23-ąją dieną, kai susitiks su „Tottenham“. Tuo tarpu „Wolves“ tą pačią dieną stos į kovą su „Bournemouth“.
