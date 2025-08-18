Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Barcelona“ klube – biudžeto mažinimas

2025-08-18 14:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-18 14:38

„Barcelona“ oficialiai pristatė krepšinio sekcijos biudžetą 2025–2026 m. sezonui.

Kevinas Punteris | Scanpix nuotr.

„Barcelona“ oficialiai pristatė krepšinio sekcijos biudžetą 2025–2026 m. sezonui.

0

Pirmadienį spaudos konferencijoje klubo direktorius Xavi O’Callaghanas atskleidė, kad atlyginimų fondas sumažintas. Artėjantį sezoną krepšinio komandai atlyginimams skirta 28,75 mln. eurų prieš mokesčius.

Praėjusį sezoną ši suma siekė 31,5 mln. eurų – joje buvo įskaičiuoti tiek pagrindinės, tiek jaunimo ekipų žaidėjų bei trenerių atlyginimai.

