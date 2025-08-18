„Barcelona“ klube – biudžeto mažinimas

Pirmadienį spaudos konferencijoje klubo direktorius Xavi O’Callaghanas atskleidė, kad atlyginimų fondas sumažintas. Artėjantį sezoną krepšinio komandai atlyginimams skirta 28,75 mln. eurų prieš mokesčius.
Praėjusį sezoną ši suma siekė 31,5 mln. eurų – joje buvo įskaičiuoti tiek pagrindinės, tiek jaunimo ekipų žaidėjų bei trenerių atlyginimai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA