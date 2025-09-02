Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė susitiks su kandidatu į ekonomikos ministrus Grikšu

2025-09-02 06:08 / šaltinis: BNS
2025-09-02 06:08

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė antradienį susitiks su kandidatu į ekonomikos ir inovacijų ministrus, šios ministerijos tarnautoju Edvinu Grikšu.

Edvinas Grikšas. ELTA / Dainius Labutis

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė antradienį susitiks su kandidatu į ekonomikos ir inovacijų ministrus, šios ministerijos tarnautoju Edvinu Grikšu.

REKLAMA
0

Su juo I. Ruginienė susitiks įpusėjus laikotarpiui suformuoti naująjį Ministrų kabinetą atsistatydinus premjero Gintauto Palucko Vyriausybei. 

E. Grikšą į ministrus teikia naujoji socialdemokratų valdančiosios koalicijos partnerė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Su kandidatu praėjusią savaitę susitiko prezidentas Gitanas Nausėda.

BNS rašė, kad I. Ruginienė sulaukė kritikos, jog į ministrus pateikė jai nepažįstamą žmogų, tačiau ji tvirtino, kad tai normalus procesas, turint omenyje, kaip intensyviai vyksta Vyriausybės formavimas.

Socialdemokratė I. Ruginienė naująja Vyriausybės vadove paskirta praėjusią savaitę, Ministrų kabinetą ji turi suformuoti iki Seimo rudens sesijos pradžios.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų