Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė įvertino Hofmano pareiškimus apie Žemaitaitį: „Atrodo keista“

2025-09-03 10:34 / šaltinis: BNS
2025-09-03 10:34

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad jai keistai atrodo darbą baigiančio žemės ūkio ministro Igno Hofmano pareiškimai apie iš „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio spaudimą.

Patvirtinta Ingos Ruginienės kandidatūra į premjeres (nuotr. Roberto Riabovo)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako, kad jai keistai atrodo darbą baigiančio žemės ūkio ministro Igno Hofmano pareiškimai apie iš „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio spaudimą.

REKLAMA
2

Nacionalinio transliuotojo LRT naujienų portalui I. Hofmanas anksčiau teigė, kad R. Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos pavaldžių įstaigų vadovus ir keisti reikalavimus pretendentams į vadovaujamas pareigas skelbiant naujus konkursus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man nepatinka, kad tokios istorijos iškyla tada, kai atleidžiami žmonės. Šiai dienai Ignas Hofmanas nebuvo pakviestas į naują Vyriausybę ir staiga girdime įvairias istorijas. Mano pagrindinis klausimas, o tai kur Ignas Hofmanas buvo visus devynis mėnesius, kuomet šitas procesas vyko? Kodėl jis įdarbino tuos žmones ir kodėl pasidavė tokiai įtakai ir buvo šitų istorijų dalimi?“, – LRT radijui trečiadienį sakė I. Ruginienė. 

REKLAMA
REKLAMA

„Jei jis matė, kad kažkas vyko negerai, pirmiausiai (...) turi būti signalizuojama premjerui, kad yra tokia situacija, tokios įtampos ir tada turi įsikišti premjeras ir tą spręsti. Bet kalbėti apie tai vėliau, tarsi tu nebuvai šitos istorijos dalimi, šiek tiek atrodo keista“, – pridūrė ji. 

REKLAMA

Be kita ko,  R. Žemaitaitis apkaltino Žemės ūkio ministerijos darbuotojas laiką leidžiant ne darbe, o grožio salonuose ir dirbant su pižamomis nuotoliniu būdu.

I. Ruginienė teigė tokių pasisakymų netoleruosianti. 

„Pasisakymai apie darbuotojus yra netoleruotini, griežtai vertinu neigiamai tokius epitetų klijavimus“, – teigė paskirtoji premjerė.

Dėl I. Hofmano teiginių apie patirtą spaudimą Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo aplinkybių patikslinimą.

I. Hofmanas ministru nebedirbs, nes keičiantis Vyriausybei jį delegavusi partija „Nemuno aušra“ nusprendė į ministerijos vadovus siūlyti viceministrą Andrių Palionį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Ignitis“
Liberalų lyderė: Ruginienės pozicija dėl „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimo – neramina (3)
Viktorija Čmilytė-Nielsen (nuotr. Elta)
Čmilytė-Nielsen: nuvylė Ruginienės sprendimas pakeisti finansų ministrą (10)
Inga Ruginienė (nuotr. Elta)
Ruginienė apie koaliciją su „Nemuno aušra“: didelio pasirinkimo neturėjome
Inga Ruginienė (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Po Skvernelio klausimo ironiškas Ruginienės atsakas: Jūs pats norėjote (153)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų