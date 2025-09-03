Ruginienė įvertino Hofmano pareiškimus apie Žemaitaitį: „Atrodo keista“

Nacionalinio transliuotojo LRT naujienų portalui I. Hofmanas anksčiau teigė, kad R. Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos pavaldžių įstaigų vadovus ir keisti reikalavimus pretendentams į vadovaujamas pareigas skelbiant naujus konkursus.
„Man nepatinka, kad tokios istorijos iškyla tada, kai atleidžiami žmonės. Šiai dienai Ignas Hofmanas nebuvo pakviestas į naują Vyriausybę ir staiga girdime įvairias istorijas. Mano pagrindinis klausimas, o tai kur Ignas Hofmanas buvo visus devynis mėnesius, kuomet šitas procesas vyko? Kodėl jis įdarbino tuos žmones ir kodėl pasidavė tokiai įtakai ir buvo šitų istorijų dalimi?“, – LRT radijui trečiadienį sakė I. Ruginienė.
„Jei jis matė, kad kažkas vyko negerai, pirmiausiai (...) turi būti signalizuojama premjerui, kad yra tokia situacija, tokios įtampos ir tada turi įsikišti premjeras ir tą spręsti. Bet kalbėti apie tai vėliau, tarsi tu nebuvai šitos istorijos dalimi, šiek tiek atrodo keista“, – pridūrė ji.
Be kita ko, R. Žemaitaitis apkaltino Žemės ūkio ministerijos darbuotojas laiką leidžiant ne darbe, o grožio salonuose ir dirbant su pižamomis nuotoliniu būdu.
I. Ruginienė teigė tokių pasisakymų netoleruosianti.
„Pasisakymai apie darbuotojus yra netoleruotini, griežtai vertinu neigiamai tokius epitetų klijavimus“, – teigė paskirtoji premjerė.
Dėl I. Hofmano teiginių apie patirtą spaudimą Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo aplinkybių patikslinimą.
I. Hofmanas ministru nebedirbs, nes keičiantis Vyriausybei jį delegavusi partija „Nemuno aušra“ nusprendė į ministerijos vadovus siūlyti viceministrą Andrių Palionį.
