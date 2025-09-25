Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Liūdna žinia: mirė buvęs susisiekimo ministras Jonas Biržiškis

2025-09-25 19:09 / šaltinis: BNS
2025-09-25 19:09

Eidamas 94-uosius metus mirė inžinierius, pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės susiekimo ministras Jonas Biržiškis, ketvirtadienį pranešė Šilalės rajono savivaldybė.

J. Biržiškis gimė 1932 metais Bagdonuose, dabartiniame Šilalės rajone.

Mirė Jonas Biržiškis

1949-aisiais kartu su tėvais, broliu ir trimis seserimis buvo ištremtas į Irkutsko sritį. 1958 metais baigė Irkutsko kalnakasybos ir metalurgijos institutą.

1958–1990 metais dirbo Lietuvos statybinių medžiagų ir kelių tiesimo įmonių vyriausiuoju darbų vykdytoju ir vyriausiuoju inžinieriumi.

Dėstė Vilniaus universitete, Vilniaus inžineriniame statybos, Kauno politechnikos institutuose.

1990–1996 metais ėjo susiekimo ministro pareigas septynių premjerų kabinetuose.

1997–2000 metais buvo asociacijos „Lietuvos keliai“ prezidentas, 2000–2006 metais dirbo „Lietuvos geležinkelių“ generaliniu direktoriumi, yra 28 išradimų autorius.

J. Biržiškis yra apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi, jam suteiktas Šilalės garbės piliečio vardas.

