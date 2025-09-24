Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

Fantastiškai irklavęs lietuvių ketvertukas kovos dėl pasaulio čempionato medalių

2025-09-24 12:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 12:40

Šanchajuje (Kinija) vykstančiame 2025 m. pasaulio irklavimo čempionate trečiadienį startavo dvi Lietuvos įgulos ir abi jos laimėjo savuosius plaukimus.

Domantas Stankūnas, Povilas Stankūnas, Mantas Juškevičius ir Dovydas Stankūnas l LIF nuotr.

0

Giedrius Bieliauskas vyrų vienviečių valčių (M1x) ketvirtfinalyje finišavo pirmas, distanciją įveikęs per 7:13,81 min. Nuo pirmųjų yrių pirmavęs lietuvis visą distanciją kovojo su 2024 m. Paryžiaus olimpinių žaidynių bronzos medalininku Simonu van Dorpu iš Nyderlandų. Varžovus finiše skyrė 0,05 sek.

Giedrius penktadienį varžysis antrajame pusfinalyje, kurio startas – 7:56 val. Lietuvos laiku. Verta pažymėti, kad šiose pirmenybėse startavo net 36 vienvietininkai.

Antrąja Lietuvos įgula, patekusia į A finalą, tapo Dovydo Stankūno, Manto Juškevičiaus, Povilo Stankūno ir Domanto Stankūno ketvertukas – lietuviai laimėjo vyrų pavienių keturviečių valčių (M4-) antrajį pusfinalį.

Pusę distancijos mūsiškiai irklavo antri, bet tuomet išsiveržė į lyderių poziciją ir jos iki pat finišo neužleido. Jų laikas – 5:54,75 min.

Kartu su lietuviais į A finalą pateko rumunai ir prancūzai, o kitame pusfinalyje geriausiųjų trejete finišavo britai, olandai ir australai. Kova dėl medalių vyks penktadienį 10:19 val. Lietuvos laiku.

Brolių Stankūnų ir M. Juškevičiaus ketvertukas šiemet iškovojo bronzą Pasaulio taurės antrajame etape Lozanoje.

