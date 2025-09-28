„Rytas“ turėjo pavargti, kad palaužtų „Juventus“ pasipriešinimą

Devonas Danielsas puikiai pradėjo mačą, kas leido Utenos komandai pabėgti 7:2. Šeimininkų legionierius buvo nesustabdomas, tad Giedrius Žibėnas prašė pasitarimo. Nepaisant to, iškart po jo tritaškį smeigė Erikas Venskus (12:4), o Evaldas Šaulys pranašumą augino iki dviženklio – 16:6. Gera atkarpa bei Simono Lukošiaus tolimas šūvis rėžė „Ryto“ atsilikimą iki trijų (15:18), o po pirmojo ketvirčio šeimininkai turėjo trapų pranašumą – 24:19.
Ivanas Vranešas leido uteniškiams išlikti priekyje – 30:25. Gytis Radzevičius truktelėjo į priekį vilniečius, o galiausiai Gytis Masiulis lygino rezultatą – 35:35. Pranašumą šeimininkai atgavo (40:38), tiesa, neilgam (43:43), vis tik Paulius Valinskas, I.Vranešas buvo tikslūs ir po antrojo kėlinio uteniškiai pirmavo 51:48.
Martynas Paliukėnas su Artūru Gudaičiu grąžino persvarą vilniečiams – 55:53. Ryanas Schwiegris trumpam išvedė į priekį uteniškius (58:57), bet tritaškį paleido Ignas Sargiūnas, dar du taškus pridėjo Jacobas Wiley – 64:61. „Rytas“ įgijo kol kas rekordinę persvarą (68:63), o po trijų ketvirčių buvo priekyje 70:65.
J.Wiley, Artūras Gudaitis ir Kay‘us Bruhnke dėjo pastangas, kad nulaužtų rungtynes. Vilniečiai įgijo dviženklį pranašumą (79:69), bet P.Valinskas su Šarūnu Beniušiu intrigą išlaikė gyvą – 73:79. J.Wiley atsakė E.Venskus (78:83), bet svarbų metimą pelnė ir I.Sargiūnas – 85:78. Liko 2 minutės, G.Radzevičius artino prie pergalės „Rytą“ (88:80), tuo tarpu P.Valinskas realizavo vieną baudos metimą. I.Sargiūnas susimetė abu, o D.Danielsas dar išlaikė „Juventus“ kovoje – 83:90. Liko minutė, J.Hardingas praktiškai dėjo tašką rungtynėse – 92:83.
Jordanas Walkeris vis dar nepadėjo „Rytui“.
Uteniškius į priekį tempė Devonas Danielsas, kuris pelnė 20 taškų, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir rinko 27 naudingumo balus.
„Ryto“ gretose efektyviausias buvo dvigubą dublį rinkęs Artūras Gudaitis – 10 taškų, 10 atkovotų kamuolių ir 23 naudingumo balai jo sąskaitoje.
Efektyviausią savo mačą per etapą „Ryte“ LKL sužaidė I.Sargiūnas, įmetęs 15 taškų, atkovojęs 4 kamuolius, atlikęs 5 perdavimus bei rinkęs 21 naudingumo balą.
„Juventus“: Devonas Danielsas 20 (7 rez. perd.), Ivanas Vranešas 16, Paulius Valinskas 14, Erikas Venskus, Evaldas Šaulys ir Ryanas Schwiegeris – po 6.
„Rytas“: Jerrickas Hardingas 16 (7/15 metimai), Jacobas Wiley ir Ignas Sargiūnas – po 15, Gytis Radzevičius (4/10 metimai, 9 atk. kam.), Artūras Gudaitis (10 atk. kam., 23 n.b.) – po 10.
