Lietuvos tekvondo sportininkai Rygoje iškovojo gausybę medalių Europos mažųjų valstybių čempionate

Merginų svorio kategorijoje iki 55 kg nugalėjo Meida Masytė. Ji finale 2-0 įveikė tautietę Katalėją Rybkiną.
Lietuviškas finalas vyko ir vaikinų svorio kategorijoje iki 73 kg. Ten Aironas Survila 2-0 pranoko Nojų Jakelaitį.
Sidabrą pridėjo Austėja Griciūtė, o bronzą pelnė Grantas Speičys, Paulius Žiurauskas, Danielius Gapšys, Gabija Griciūtė, Kajus Jakelaitis ir Ieva Jurpalytė.
