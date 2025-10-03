Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Lietuvos tekvondo sportininkai Rygoje iškovojo gausybę medalių Europos mažųjų valstybių čempionate

2025-10-03 12:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-03 12:29

Rygoje (Latvija) prasidėjo Europos mažųjų valstybių tekvondo čempionatas. Pirmąją varžybų dieną – ketvirtadienį – nemažai medalių iškovojo Lietuvos sportininkai.

Aironas Survila | „Facebook“ nuotr.

Rygoje (Latvija) prasidėjo Europos mažųjų valstybių tekvondo čempionatas. Pirmąją varžybų dieną – ketvirtadienį – nemažai medalių iškovojo Lietuvos sportininkai.

0

Merginų svorio kategorijoje iki 55 kg nugalėjo Meida Masytė. Ji finale 2-0 įveikė tautietę Katalėją Rybkiną.

Lietuviškas finalas vyko ir vaikinų svorio kategorijoje iki 73 kg. Ten Aironas Survila 2-0 pranoko Nojų Jakelaitį.

Sidabrą pridėjo Austėja Griciūtė, o bronzą pelnė Grantas Speičys, Paulius Žiurauskas, Danielius Gapšys, Gabija Griciūtė, Kajus Jakelaitis ir Ieva Jurpalytė.

