7-asis sporto forumas: tarptautinių ekspertų įžvalgos apie sąžiningumą, socialinį kapitalą ir genetiką sporte

„Džiaugiuosi galėdama pakviesti sporto bendruomenę į Sporto forumą, kuriame šiemet drauge su tarptautiniais ekspertais iš Prancūzijos, Izraelio ir Kroatijos nagrinėsime sąžiningumo, socialinio kapitalo svarbą ir genetikos įtaką aukšto meistriškumo sporte. Kiekvienas pranešimas suteiks naujų idėjų tiek sporto mokslininkams, tiek praktikams, todėl kviečiu nepraleisti šios progos susitikti ir prisidėti prie sporto ateities“, – teigia LSU rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė.
Mokslininkas iš Prancūzijos Corentin Segalen pristatys kovos su manipuliacija strategiją 2024 metų Paryžiaus olimpinėse žaidynėse. Jis nagrinės kilnaus sportinio elgesio (fair play) užtikrinimo iššūkius bei tarptautinio bendradarbiavimo svarbą. Mokslininkas supažindins, kaip skirtingos šalys tarpusavyje gali derinti reikalavimus, technologijų naudojimą ir švietimą, kad sportas išliktų sąžiningas ir skaidrus. Pranešėjas dalinsis praktinėmis rekomendacijomis treneriams ir sporto institucijoms, siekiant efektyvios kovos su manipuliacijomis.
Pediatras ir sporto medicinos ekspertas iš Izraelio dr. Alon Eliakim kalbės apie genetikos vaidmenį aukšto meistriškumo sporte. Jo pranešimas apims genetinių tyrimų taikymo galimybes sportininkų atrankoje, treniruočių individualizavimą bei potencialų poveikį ilgalaikei sportininkų sveikatai. Tai suteiks dalyviams vertingų žinių, kaip naujausios mokslinės inovacijos gali būti integruotos į kasdienę sporto praktiką.
Kroatijos mokslininkas dr. Dario Novak dalinsis žiniomis apie socialinių tinklų, bendruomenės paramos ir socialinio kapitalo reikšmę skatinant fizinį aktyvumą bei sveikesnį gyvenimo būdą. Jis aptars, kaip šiuolaikinės komunikacijos priemonės gali įkvėpti jaunimą aktyviai sportuoti, sustiprinti bendruomenių tarpusavio ryšius ir formuoti teigiamą socialinę atsakomybę.
Diskusijas Sporto forume moderuos trys savo srities ekspertai. Plenarines sesijas ves Lietuvos antidopingo agentūros atstovė Kornelija Tiesnesytė, aktyviai prisidedanti prie skaidraus ir sąžiningo sporto kultūros stiprinimo. Diskusiją apie fizinio aktyvumo įtaką socialiniams ryšiams moderuos doc. dr. Brigita Miežienė, Lietuvos sporto universiteto mokslininkė, nagrinėjanti fizinio aktyvumo ir sveikatos elgsenos temas. Trečiosios sesijos moderatorius – prof. dr. Aivaras Ratkevičius, žinomas sporto fiziologas, kurio įžvalgos padės susieti teoriją su praktiniu aukšto meistriškumo sporto kontekstu.
LSU Sporto forumas – tai platforma, kurioje kasmet susitinka akademikai, tyrėjai, treneriai, sportininkai ir politikos formuotojai. Čia diskutuojama apie sporto ateities iššūkius, skatinamas bendradarbiavimas tarp skirtingų sričių ir stiprinama mokslo bei praktikos sąveika.
Renginys organizuojamas kartu su Nacionaline sporto agentūra (NSA), bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu (LTOK) bei partneriais LRT.LT ir „Hummel“.
Daugiau informacijos apie septintąjį LSU Sporto forumą ir registracija į jį: https://www.lsu.lt/sporto-forumas-2025/
