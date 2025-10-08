Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Suomišką testą pasitinkantis Edgaras Jankauskas: „Šiame cikle jau įrodėme, kad tikrai galime organizuoti atakas ir turime pakankamai meistriškumo jas užbaigti“

2025-10-08 21:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-08 21:18

Lietuvos rinktinė, trečiadienį atvykusį į Helsinkį, jau įsikūrė Suomijos sostinėje ir rengiasi rytojaus rungtynėms FIFA pasaulio čempionato atrankos turnyre.

Edgaras Jankauskas | Elvio Žaldario nuotr.

Lietuvos rinktinė, trečiadienį atvykusį į Helsinkį, jau įsikūrė Suomijos sostinėje ir rengiasi rytojaus rungtynėms FIFA pasaulio čempionato atrankos turnyre.

0

Primename, kad lietuviai ketvirtadienį nuo 19 valandos susitiks su Suomijos futbolininkais. Tiesioginę šių rungtynių transliaciją stebėti bus galima LRT PLIUS kanalu ir portale LRT.lt.

O sekmadienį mūsiškių laukia kova su Lenkijos rinktine Kauno Dariaus ir Girėno stadione.

Prieš rungtynes surengtoje oficialioje spaudos konferencijoje dalyvavo Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Edgaras Jankauskas, kuris papasakojo apie pasirengimą laukiančiam svarbiam mūšiui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Svarbiausi dalykai, kuriuos išsinešėme iš pirmosios mūsų dvikovos Kaune – tikėjimas savimi ir charakteris. Tada mums buvo tikrai sunku, reikėjo kentėti, bet mes sugebėjome perlaužti rungtynių tėkmę.

Nepasakyčiau, kad pirmą pusvalandį Kaune buvome atsipalaidavę, tiesiog varžovai tas rungtynes pradėjo tikrai labai aktyviai, stengėsi mus spausti ir manau, kad panašaus plano stengsis laikytis ir šį kartą. Negalime ir antrą kartą lipti ant to paties grėblio“, – kalbėjo rinktinės treneris.

Jis taip pat išskyrė esminius akcentus rengiantis rungtynėms.

„Turime būti susikaupę nuo pirmos minutės. Šiame mače bus labai svarbu laimėti mažas dvikovas. Jei tai mums pavyks padaryti, mes kontroliuosime kamuolį, būsime drąsesni, galėsime ieškoti galimybių ir kurti priešininkų aikštės pusėje.

Šiame cikle jau įrodėme, kad tikrai galime organizuoti atakas ir turime pakankamai meistriškumo jas užbaigti. Aišku, ta rizika turi būti pasverta – noriu, kad būtume brandi ir protinga komanda. Žinome, koks laukia mūsų palaikymas – atvažiuoja į Suomiją visas traukinys mūsų sirgalių. Užnugaris bus tikrai labai stiprus, tad ir ruošiamės labai rimtai, nežiūrint į visas turimas netektis“, – sakė strategas.

Pastarąja netektimi rinktinės sudėtyje tapo Edvinas Gertmonas, kuriam treniruotės metu plyšo kojos raumuo.

„Netekome tikrai svarbaus žaidėjo ir tai yra labai blogai, bet turime, kas traumuotus žaidėjus pakeičia. Turėsime išsiversti esamoje situacijoje“, – akcentavo E. Jankauskas.

Jis teigė, jog kurį laiką žaidybinės praktikos Italijoje neturėjęs Gvidas Gineitis treniruotėse atrodo gerai, tad ženklaus formos kritimo nėra.

„Nemanau, kad jo forma per mėnesį galėtų taip staiga nukristi. Juolab, kad yra treniruočių procesas, o Gvidas yra tikras profesionalas, žino, ko trūksta. Akivaizdžių formos kritimų tikrai nėra. Aišku, pačios rungtynės viską parodys, bet esu įsitikinęs, kad jis bus geros fizinės formos“, – auklėtinio galimybėmis neabejojo treneris.

