Teisėjo sprendimo įsiutintas Medvedevas dėstė savo tiesas: „Jūs – bepročiai, visiški pusgalviai“

Paskutiniame dienos mače bilietą į ketvirtfinalį pelnė Daniilas Medvedevas. Neutralus atletas 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4 palaužė amerikiečio Learnerio Tieno (ATP-36) pasipriešinimą.
L. Tienas pirmojo seto dvyliktajame geime iššvaistė „set pointą“, o pratęsime pirmavo tik epizodiškai ir vėliau neatsilaikė prieš D. Medvedevą. Antrajame sete amerikietis panaikino 3 geimų deficitą, kai surengė įspūdingą spurtą 5:0. D. Medvedevas vėliau dar išplėšė pratęsimą, bet jame žaidė beviltiškai.
Trečiojo seto pradžioje D. Medvedevas nerealizavo „break pointo“. Vėliau lygi kova vyko iki pat devintojo geimo, kai L. Tienas palūžo savo padavimų metu ir neišsigelbėjo.
D. Medvedevas šiame mače ilgai ginčijosi su bokštelio teisėju Mohamedu Lahyani, kai šis įspėjo rusą, jog jis viršijo laiko limitą.
„Aš visą gyvenimą 55 sekundes laukdavau, kol Rafa (Rafaelis Nadalis – aut. past.) bus pasiruošęs tęsti žaidimą. Žaidžiau prieš jį 5 kartus ir niekada nebuvo taip, kad jis būtų pasiruošęs tęsti žaidimą, kai aš jau norėdavau atlikti padavimą, tačiau jo niekas neįspėjo dėl laiko limito viršijimo.
Jei tu dar kada teisėjausi mano mačui ir aš norėsiu atlikti padavimą, o varžovas nebus pasiruošęs tęsti žaidimą, tada aš karto pareikalausiu skirti įspėjimą. Už patį pirmą nusižengimą.
Aš kiekvieną suknistą gyvenimo sekundę pirmasis būdavau pasiruošęs tęsti žaidimą ir laukdavau varžovo. Jūs – bepročiai, visiški pusgalviai. Aš priblokštas“, – sakė D. Medvedevas.
Sirgaliai taip pat pastebėjo, kad D. Medvedevui buvo liepta grįžti iš tualeto kur kas anksčiau nei prieš tai Jannikui Sinneriui.
Medvedev gets called with 30 seconds remaining after 5 mins of toilet break— Corvath Draemir (@Archaicmind3000) October 8, 2025
Sinner was allowed 8min30s pic.twitter.com/afSFzGkYuE
D. Medvedevas po mačo dar savotiškai įvertino L. Tieno žaidimą: „Jis yra neįtikėtinas žaidėjas. Jis neturi gero padavimo, kas labai svarbu šių laikų tenise. Nepaisant to, jis, būdamas 19-os, yra praktiškai reitingo 30-uke ir toliau kyla aukštyn“.
D. Medvedevo ketvirtfinalyje lauks australas Alexas de Minauras (ATP-7).
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
