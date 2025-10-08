Naomi Osaka WTA 1000 turnyre liko už aštuntfinalio borto

Buvusi pirmoji pasaulio raketė japonė Naomi Osaka (WTA-16) per maždaug pusantros valandos 6:7 (2:7), 3:6 pralaimėjo čekei Lindai Noskovai (WTA-17).
N. Osaka per 6 savo padavimų serijas pirmajame sete iš viso pralaimėjo vos 6 taškus, tačiau pratęsime viskas kardinaliai pasikeitė. N. Osaka papildomoje seto dalyje po savo padavimų pralaimėjo visus 5 taškus ir kapituliavo. Antrojo seto pradžioje japonė nerealizavo dviejų „break pointų“, o L. Noskova pergalingą pranašumą susikrovė aštuntajame geime, kai laimėjo N. Osakos padavimų seriją.
Amerikietė Jessica Pegula (WTA-6) tik po beveik 3 valandų maratono 6:4, 4:6, 7:6 (8:6) nugalėjo tautietę Hailey Baptiste (WTA-55). J. Pegula trečiajame sete pirmavo 5:2, bet iššvaistė 5 „match pointus“ ir turėjo žaisti pratęsimą. H. Baptiste pratęsime du kartus atsitiesė po pralaimėtų taškų savo padavimų metu, neutralizavo dar vieną „match pointą“, bet ketvirtas kartas nebemelavo ir J. Pegula galiausiai įtvirtino pergalę.
Jau aišku, kad J. Pegula WTA reitinge aplenks Mirrą Andrejevą ir turėtų užimti 5-ą vietą.
Netikėto pralaimėjimo pavyko išvengti italei Jasminei Paolini (WTA-8). Ji 3:6, 6:4, 6:4 įveikė kinę Yuę Yuan (WTA-109). Kinė per antrąjį ir trečiąjį setus iššvaistė visus 6 „break pointus“. J. Paolini tęs kovą dėl bilieto į baigiamąjį sezono turnyrą „WTA Finals“.
Dar viena karščio „auka“ šiame turnyre tapo čekė Karolina Muchova (WTA-22). Ji 6:7 (1:7), 1:4 atsiliko nuo lenkės Magdalenos Frech (WTA-53) ir dėl prastos savijautos negalėjo tęsti mačo.
Belgė Elise Mertens (WTA-21) net nepradėjo mačo su Tokijo olimpine čempione šveicare Belinda Benčič (WTA-15). Belgė tęsti turnyrą atsisakė dėl pakinklinės sausgyslės traumos.
Amerikietė Cori „Coco“ Gauff (WTA-3) vos per 51 minutę 6:1, 6:0 sutriuškino japonę Moyuką Uchijimą (WTA-91), o Kazachstano atstovė Elena Rybakina (WTA-9) 6:4, 6:3 įveikė rumunę Jaquelinę Cristian (WTA-48).
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Uhane prizų fondą sudaro beveik 3,655 mln. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!