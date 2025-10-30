Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Cichanouskaja įvertino Lietuvos sprendimą: pateikė vieną prašymą

2025-10-30 10:56
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
2025-10-30 10:56
2025-10-30 10:56

Lietuvoje gyvenanti Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja teigia, kad Lietuvos sprendimas uždaryti sieną su Baltarusija yra pagrįstas, ir ragina Europą išlikti vieninga kovojant su Minsko ir Maskvos provokacijomis, praneša „Euronews".

Sviatlana Cichanouskaja BNS Foto

Lietuvoje gyvenanti Baltarusijos opozicijos lyderė Sviatlana Cichanouskaja teigia, kad Lietuvos sprendimas uždaryti sieną su Baltarusija yra pagrįstas, ir ragina Europą išlikti vieninga kovojant su Minsko ir Maskvos provokacijomis, praneša „Euronews“.

29

Lietuva pratęsė sienos su Baltarusija uždarymą iki lapkričio pabaigos, reaguodama į oro erdvės pažeidimus, susijusius su meteorologiniais balionais, naudojamais cigarečių kontrabandai. Pasak Baltarusijos opozicijos lyderės, toks sprendimas yra visiškai pagrįstas.

„Puikiai suprantame, kodėl Lietuva uždarė sienas. Visi šie išpuoliai ir oro erdvės pažeidimai turi turėti pasekmių Lukašenkos režimui. Matome, kaip šis režimas įvairiomis priemonėmis provokuoja Lietuvos pasienį. Tai tikras hibridinis išpuolis: migracijos krizė, dronai virš Lenkijos, o dabar – ir balionai, kuriais gabenamos kontrabandinės cigaretės“, – teigė S. Cichanouskaja.

Opozicijos lyderė taip pat pabrėžė, kad ją priimanti šalis turėtų toliau ginti savo piliečius, tačiau kartu užtikrinti, jog nuo represijų bėgantys baltarusiai neliktų įstrigę savo šalyje.

„Vienintelis dalykas, kurio prašome – leisti įstatymus gerbiantiems baltarusiams kirsti sieną. Kartais tai vienintelis būdas išvengti kalėjimo Baltarusijoje“, – sakė ji.

Sienų uždarymas gali būti pratęstas

Vyriausybei iki lapkričio pabaigos nusprendus uždaryti sieną su Baltarusija, premjerė Inga Ruginienė sako, kad šie ribojimai gali būti pratęsti tol, kol Minsko režimas tęs priešiškus veiksmus prieš Lietuvą.

„Šitas sprendimas gali būti pratęsiamas tiek, kiek to reikės. Tai labai prašau visų susikaupimo ir supratimo. Tikrai suprantu, kad tiek mūsų piliečiams, tiek mūsų verslams tai sudarys nemažai kliūčių ir nepatogumų, bet šiandien negalime nereaguoti į hibridinę ataką, nukreiptą į Lietuvą“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams teigė I. Ruginienė.

„Šiai dienai tą tęsime tiek, kiek iš Baltarusijos pusės matysime nedraugiškus veiksmus, nukreiptus į mūsų šalį. Mūsų piliečių saugumas yra prioritetas ir šiandien mes darome viską, kad užtikrintume saugumą šalyje“, – pridūrė ministrė pirmininkė.

Šalčininkų punkto veikla bus nutraukta, Medininkų postui taikys tam tikras išimtis

Kaip jau buvo skelbta, po praėjusią savaitę fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 d. vidurnakčio uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus.

Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas.

Tuo metu Medininkų posto veikla bus apribota su tam tikromis išimtimis. Medininkų punktą galės kirsti diplomatai ir gabenantieji diplomatinį paštą, į Kaliningradą ar atgal tranzitu vykstantys asmenys. Taip pat per šį punktą į Lietuvą galės sugrįžti šalies piliečiai, ES šalių piliečiai, taip pat užsieniečiai, turintys laikinus leidimus gyventi Lietuvoje, humanitarines vizas. Be to, sieną išskirtiniais atvejais galės kirsti ir kiti asmenys, dėl kurių tarpininkauja Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM).

Kiti anksčiau veikę keturi pasienio kontrolės punktai su Baltarusija yra uždaryti. Šumsko ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktai sustabdė veiklą dar 2023 m. rugpjūčio 18 d., o praėjusių metų kovo 1 d. uždaryti Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktai.

Nereikia kištis
Nereikia kištis
2025-10-30 11:03
Nereikia poniai kištis į svetimos valstybės politiką. Ypač žinant, kad iš tos valstybės biudžeto ji čia ir bujoja
Atsakyti
SERGHIEJUSUSAS
SERGHIEJUSUSAS
2025-10-30 11:06
PONIAI LAIKAS BAIGTI KEPTI KOTLETUS IR VAŽIUOTI NAMO GAUDYTI BALIONŲ
Atsakyti
Ha ha ha
Ha ha ha
2025-10-30 11:17
dar ponia prades reguliuoti kurius baltarusius isileisti ,nejuokink
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (29)
